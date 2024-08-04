Испытания учебно-тренировочного самолета Як-152 завершатся в этом году
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Первый летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0001, бортовой номер "01 белый"/"201") в демонстрационном полете во время авиасалона МАКС-2017. Жуковский, июль 2017 года
Источник: Евгений Одиноков / РИА Новости
Глава ОАК подчеркнул, что Як-152 также интересует иностранных заказчиков, купивших ранее Як-130
КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Испытания учебно-тренировочного самолета Як-152 планируется завершить до конца года. Об этом сообщил в среду глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в подмосковном парке "Патриот".
"Порядка 40 полетов он совершил (на сегодняшний день - прим. ТАСС). Мы в этом году завершаем испытания Як-152", - сказал он.
Слюсарь не утонил количество самолетов, которые планирует приобрести Минобороны, добавив, что этот вопрос обсуждается.
Глава ОАК подчеркнул, что Як-152 также интересует инозаказчиков, купивших ранее Як-130. Они рассматривают Як-152 как самолет первоначального обучения.
Как сообщил ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, Министерство обороны России планирует в 2017 году заключить с Иркутским авиационным заводом контракт на поставку первых трех учебно-тренировочных самолетов Як-152. Ранее главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев сообщил, что серийное производство этого самолета планируется запустить в марте 2017 года.
Ожидается, что Як-152 станет самолетом первоначальной летной подготовки для летных школ и первых курсов училищ. Затем курсанты будут пересаживаться на учебно-боевой самолет Як-130.
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23.08.2017
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