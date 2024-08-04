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Испытания учебно-тренировочного самолета Як-152 завершатся в этом году

24.08.2017 ТАСС 111 0
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Первый летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0001, бортовой номер "01 белый"/"201") в демонстрационном полете в
Первый летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0001, бортовой номер "01 белый"/"201") в демонстрационном полете во время авиасалона МАКС-2017. Жуковский, июль 2017 года
Источник: Евгений Одиноков / РИА Новости

Глава ОАК подчеркнул, что Як-152 также интересует иностранных заказчиков, купивших ранее Як-130

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Испытания учебно-тренировочного самолета Як-152 планируется завершить до конца года. Об этом сообщил в среду глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в подмосковном парке "Патриот".

"Порядка 40 полетов он совершил (на сегодняшний день - прим. ТАСС). Мы в этом году завершаем испытания Як-152", - сказал он.

Слюсарь не утонил количество самолетов, которые планирует приобрести Минобороны, добавив, что этот вопрос обсуждается.

Глава ОАК подчеркнул, что Як-152 также интересует инозаказчиков, купивших ранее Як-130. Они рассматривают Як-152 как самолет первоначального обучения.

Как сообщил ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, Министерство обороны России планирует в 2017 году заключить с Иркутским авиационным заводом контракт на поставку первых трех учебно-тренировочных самолетов Як-152. Ранее главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев сообщил, что серийное производство этого самолета планируется запустить в марте 2017 года.

Ожидается, что Як-152 станет самолетом первоначальной летной подготовки для летных школ и первых курсов училищ. Затем курсанты будут пересаживаться на учебно-боевой самолет Як-130.
23.08.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Як-130
Як-152
Компании
ИАЗ
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Бондарев Виктор
Борисов Юрий
Слюсарь Юрий
Проекты
АРМИ-20XX

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