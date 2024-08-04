Более 35 тысяч человек посетили форум "Армия-2017" в первый день работы



Международный военно-технический форум Армия-2017 в Московской области

Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов Международный военно-технический форум Армия-2017 в Московской областиИсточник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Более 35 тысяч участников и зрителей посетили Международный военно-технический форум "Армия-2017" в первый день работы, сообщил журналистам во вторник представитель пресс-центра мероприятия.

"В первый день работы форума три кластера, в которых проводится мероприятие, парк "Патриот", полигон Алабино и аэродром Кубинка, посетили более 35 тысяч человек", - сказал представитель пресс-центра.

По его словам, открытие форума освещали свыше 700 журналистов, из которых порядка 150 представляют ведущие зарубежные СМИ.

Он напомнил, что мероприятия форума проходят не только в Подмосковье, но и во всех четырех военных округах и на Северном флоте.

"Данные по числу участников форума на всех площадках будут обобщены позднее", - добавил собеседник агентства.

Форум "Армия-2017" будет проходить до 27 августа.