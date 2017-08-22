"Оборонлес" покажет на "Армии-2017" систему космического мониторинга лесов
|
|
АрМИ-2017. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
Система, использующая исключительно российское программное обеспечение, агрегирует всю доступную информацию о текущем состоянии лесов и позволяет обнаружить любые лесоизменения на площади от 0,3 га
КУБИНКА /Московская область/. 22 августа. Автоматизированная система космического мониторинга лесов войдет в состав экспозиции "Оборонлеса" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Об этом сообщили во вторник в пресс-центре форума.
"В рамках экспозиции будут продемонстрированы возможности автоматизированной информационной системы "Оборонлес", позволяющей производить видео- и космомониторинг лесов, находящихся на территории земель обороны и безопасности, а также вести учет противопожарных сил и средств, предназначенных для охраны лесов от пожаров", - сообщили в пресс-центре.
Система агрегирует всю доступную информацию о текущем состоянии лесов и позволяет обнаружить любые лесоизменения на площади от 0,3 га. Система использует исключительно российское программное обеспечение, отметили в центре.
"Оборонлес" также покажет пожарный автомобиль на базе шасси "КамАЗ", трактор МТЗ-80 с лесным плугом ПКЛ-70 и лесохозяйственный трактор "Алтайлесмаш", предназначенные для лесохозяйственных работ и проведения противопожарных мероприятий, в том числе прокладки минерализованных полос, и армейский мотовездеход АМ-1, оборудованный всем необходимым инвентарем для оперативного тушения возгораний в лесах в условиях труднодоступной местности.
Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории подмосковного парка "Патриот".
|
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.05.2017 "Волки", "Рыси" и "Тигры": какие машины используют российские военные
08.09.2016 Межконтинентальные "Ярс" и "Рубеж" пересядут на российскую "Платформу"
15.07.2016 Сергей Шойгу занес сапог над челнинской «ядерной» сороконожкой
26.06.2015 Ведущая «Вестей КАМАЗа» Людмила Трейстман будет делать тягачи для ядерных ракет
17.06.2015 «Тренажеры позволяют экономить боеприпасы, ресурс оружия, проводить обучение более эффективно и рационально»
05.12.2014 К вызовам времени готовы!
23.08.2017 Иностранцам на "Армии-2017" впервые показали робота "Нерехта" в "бою"
23.08.2017 Новикомбанк проведет на "Армии-2017" переговоры с рядом предприятий ОПК