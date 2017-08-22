Шойгу представили новый боевой модуль с применением нейросетевых технологий
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС
Генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко ранее сообщил в интервью ТАСС, что разработка может пойти в серию в 2018 году
КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу осмотрел павильон концерна "Калашников" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", в том числе новый боевой модуль с применением нейросетевых технологий и электромотоциклы.
Министру продемонстрировали новую линейку электромотоциклов, которая предложена на тестирование Минобороны. Глава военного ведомства также осмотрел полностью автоматизированный боевой модуль, в котором применены нейросетевые технологии, позволяющие ему распознавать цели и принимать решения.
Нейросетью называется быстро обучаемая система, которая способна действовать не только в соответствии с заданным алгоритмом, но и на основании используемого ранее опыта.
Ранее генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко сообщил в интервью ТАСС, что этот боевой модуль может пойти в серию в 2018 году.
Министр обороны опробовал боевой модуль, а также "примерился" к пулемету РПК-16.
Также глава Минобороны посетил павильон Ростеха и осмотрел стенды Российского университета спецназа, экспозиции Пакистана и Белоруссии, а также российских предприятий ОПК, демонстрирующих новинки российской техники.
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22.08.2017
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