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Египет в 2017 году получит 15 вертолетов Ка-52

23.08.2017 ТАСС 94 0
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Ка-52
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" для ВВС Египта
Источник: Hammer Head

Всего Россия поставит 46 "Аллигаторов", сообщил глава "Вертолеты России" Андрей Богинский

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Египет в этом году получит в общей сложности 15 российских вертолетов Ка-52 "Аллигатор", сообщил во вторник в эфире телеканала "Россия 24" глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Первая партия для обучения - три [вертолета], вторая - три, в этом году - 15. Всего 46", - сказал он, отвечая на вопрос о поставках "Аллигаторов" в Египет.

О контракте с Египтом на поставку 46 вертолетов Ка-52 сообщалось в 2016 году. На прошлой неделе в пресс-службе "Вертолетов России" рассказали, что завершили обучение инженерно-технического состава иностранных военных специалистов в рамках первого экспортного контракта на "Аллигаторы".

Также сообщалось о планах обсудить с Египтом поставки корабельной версии Ка-52 для вертолетоносцев типа "Мистраль".
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Египет
Россия
Продукция
Ка-52
Мистраль (Mistral)
Компании
Вертолеты России

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