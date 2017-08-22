Египет в 2017 году получит 15 вертолетов Ка-52



Вертолет Ка-52 "Аллигатор" для ВВС Египта

Источник: Hammer Head Вертолет Ка-52 "Аллигатор" для ВВС ЕгиптаИсточник: Hammer Head

Всего Россия поставит 46 "Аллигаторов", сообщил глава "Вертолеты России" Андрей Богинский

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Египет в этом году получит в общей сложности 15 российских вертолетов Ка-52 "Аллигатор", сообщил во вторник в эфире телеканала "Россия 24" глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Первая партия для обучения - три [вертолета], вторая - три, в этом году - 15. Всего 46", - сказал он, отвечая на вопрос о поставках "Аллигаторов" в Египет.

О контракте с Египтом на поставку 46 вертолетов Ка-52 сообщалось в 2016 году. На прошлой неделе в пресс-службе "Вертолетов России" рассказали, что завершили обучение инженерно-технического состава иностранных военных специалистов в рамках первого экспортного контракта на "Аллигаторы".

Также сообщалось о планах обсудить с Египтом поставки корабельной версии Ка-52 для вертолетоносцев типа "Мистраль".