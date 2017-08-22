Египет в 2017 году получит 15 вертолетов Ка-52
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Вертолет Ка-52 "Аллигатор" для ВВС Египта
Источник: Hammer Head
Всего Россия поставит 46 "Аллигаторов", сообщил глава "Вертолеты России" Андрей Богинский
КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Египет в этом году получит в общей сложности 15 российских вертолетов Ка-52 "Аллигатор", сообщил во вторник в эфире телеканала "Россия 24" глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"Первая партия для обучения - три [вертолета], вторая - три, в этом году - 15. Всего 46", - сказал он, отвечая на вопрос о поставках "Аллигаторов" в Египет.
О контракте с Египтом на поставку 46 вертолетов Ка-52 сообщалось в 2016 году. На прошлой неделе в пресс-службе "Вертолетов России" рассказали, что завершили обучение инженерно-технического состава иностранных военных специалистов в рамках первого экспортного контракта на "Аллигаторы".
Также сообщалось о планах обсудить с Египтом поставки корабельной версии Ка-52 для вертолетоносцев типа "Мистраль".
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22.08.2017
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