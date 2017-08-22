Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Иностранцам на "Армии-2017" впервые показали робота "Нерехта" в "бою"

23.08.2017 ТАСС 113 0
0
Понравилась новость?
 0
Армия-2017
Армия-2017
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Перед наблюдателями на форуме "Армия-2017" провели показательный бой робота "Нерехта", танка Т-90 и боевой машины пехоты "Бережливый"

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 22 август. / ТАСС/. Иностранные гости Международного военно-технического форума "Армия-2017" впервые увидели в показательном бою робота "Нерехта", БМП К-17 и танк Т-90. Об этом во вторник сообщили в пресс-центре форума.

"В ходе показа возможностей новейшей российской военной техники впервые перед иностранными наблюдателями был проведен показательный бой робота "Нерехта", танка Т-90 и боевой машины пехоты (БМП К-17) "Бережливый". Был проведен тандемный пуск противотанковых управляемых ракет "Корнет" из БМП К-17 с ходу", - сказали в пресс-центре.


Многофункциональный робототехнический комплекс обеспечения боевых действий "Нерехта"
Источник: Алексей Хомяков / /www.vestnik-rm.ru

Робототехнический комплекс "Нерехта" стрелял из 12,7-миллиметрового пулемета "Корд", который позволяет вести огонь в дистанционном режиме, непрерывными очередями (600-750 выстрелов в минуту).

Также было показано выполнение выхода на боевое задание вертолетов армейской авиации Ми-35М и Ка-52 и нанесение ими удара неуправляемыми авиационными ракетами С-13 и С-18. Кроме того, свои возможности показали противотанковые и огнеметные средства сухопутных войск - "Штурм-СМ", "Спрут- СД", БМО-Т, двузвенные тягачи, мобильная сухопутная группа, а также линейка армейских грузовиков на базе "Урал" и "КамАЗ".

"Нерехта" - это боевой робототехнический комплекс, разработанный заводом им. Дегтярева совместно с Фондом перспективных исследований. Гусеничная платформа может использоваться для разведки, корректировки или ведения огня, а также транспортировки грузов. Впервые робот представили на "Дне инноваций" Минобороны РФ в 2015 году.
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Корд
Корнет
Ми-35
Ми-35М
С-13
Т-90 "Владимир"
Штурм
Компании
ГАЗ Группа
ЗиД
КАМАЗ
Минoбороны РФ
ФПИ
Проекты
АРМИ-20XX
РТК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.08 03:46
  • 7
В тульском КБП разрабатывается версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" на гусеничном ходу
  • 23.08 02:53
  • 11
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 23.08 00:41
  • 65
Новейший российский истребитель Су-57 напугал британцев
  • 23.08 00:34
  • 1
Индонезия за миллиард долларов купит 11 российских истребителей Су-35
  • 23.08 00:02
  • 5257
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.08 23:36
  • 4
Танкер протаранил "Джона Маккейна"
  • 22.08 23:31
  • 3
Ракеты за 40 000 долларов против дешевых дронов: странная британская стратегия
  • 22.08 22:40
  • 32
Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"
  • 22.08 22:21
  • 2
ОДК создаст в Уфе четыре производственно-технологических центра для изготовления узлов вертолетного двигателя ВК-2500
  • 22.08 20:25
  • 66
Вверх-вниз
  • 22.08 18:52
  • 2
Киберспорт могут включить в программу военно-спортивной игры "Победа" в 2018 году
  • 22.08 18:45
  • 5
Украина: Кто нагревает руки на закупке списанной техники у НАТО
  • 22.08 18:30
  • 13
Der Standard: на Чёрном море русские испытывают новое средство против GPS
  • 22.08 18:19
  • 5
Как оценивать степень защиты и вероятность поражения танков
  • 22.08 17:25
  • 1
Фальшь европейской дудки США
другие обсуждаемые темы