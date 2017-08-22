Иностранцам на "Армии-2017" впервые показали робота "Нерехта" в "бою"
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Армия-2017
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Перед наблюдателями на форуме "Армия-2017" провели показательный бой робота "Нерехта", танка Т-90 и боевой машины пехоты "Бережливый"
ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 22 август. / ТАСС/. Иностранные гости Международного военно-технического форума "Армия-2017" впервые увидели в показательном бою робота "Нерехта", БМП К-17 и танк Т-90. Об этом во вторник сообщили в пресс-центре форума.
"В ходе показа возможностей новейшей российской военной техники впервые перед иностранными наблюдателями был проведен показательный бой робота "Нерехта", танка Т-90 и боевой машины пехоты (БМП К-17) "Бережливый". Был проведен тандемный пуск противотанковых управляемых ракет "Корнет" из БМП К-17 с ходу", - сказали в пресс-центре.
|Многофункциональный робототехнический комплекс обеспечения боевых действий "Нерехта"
|Источник: Алексей Хомяков / /www.vestnik-rm.ru
Робототехнический комплекс "Нерехта" стрелял из 12,7-миллиметрового пулемета "Корд", который позволяет вести огонь в дистанционном режиме, непрерывными очередями (600-750 выстрелов в минуту).
Также было показано выполнение выхода на боевое задание вертолетов армейской авиации Ми-35М и Ка-52 и нанесение ими удара неуправляемыми авиационными ракетами С-13 и С-18. Кроме того, свои возможности показали противотанковые и огнеметные средства сухопутных войск - "Штурм-СМ", "Спрут- СД", БМО-Т, двузвенные тягачи, мобильная сухопутная группа, а также линейка армейских грузовиков на базе "Урал" и "КамАЗ".
"Нерехта" - это боевой робототехнический комплекс, разработанный заводом им. Дегтярева совместно с Фондом перспективных исследований. Гусеничная платформа может использоваться для разведки, корректировки или ведения огня, а также транспортировки грузов. Впервые робот представили на "Дне инноваций" Минобороны РФ в 2015 году.
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22.08.2017
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