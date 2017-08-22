"Дочка" "Системы" планирует за три года создать первый в России тяжелый беспилотник



Второй опытный образец беспилотного летательного аппарата тяжелого класса "Альтаир" (бортовой номер "02") разработки АО "НПО ОКБ имени М.П. Симонова" (Казань) при участии АО "Группа Кронштадт" (Санкт-Петербург), на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. Казань, 16.05.2017

Источник: www.business-gazeta.ru (via altyn73.livejournal.com ) Второй опытный образец беспилотного летательного аппарата тяжелого класса "Альтаир" (бортовой номер "02") разработки АО "НПО ОКБ имени М.П. Симонова" (Казань) при участии АО "Группа Кронштадт" (Санкт-Петербург), на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. Казань, 16.05.2017Источник: www.business-gazeta.ru (via altyn73.livejournal.com )

Группа "Кронштадт" (входит в АФК "Система") реализует проект создания беспилотного летательного аппарата взлетной массой 7 тонн, сообщил RNS генеральный директор группы "Кронштадт" Армен Исаакян.

"Данная программа рассчитана на три года. Ее цель — создание демонстрационного образца. В целом появление тяжелого беспилотника может занять 4–5 лет", — сказал Исаакян на форуме "Армия-2017" в подмосковной Кубинке.

В России пока нет беспилотников такого класса.

По словам гендиректора, создание тяжелого дрона "позволит нам кратно расширить области применения беспилотных летательных аппаратов".

"Речь и о гражданском, и о военном применении. Можно значительно увеличить массу целевой нагрузки, увеличить дальность радиуса, время в воздухе, дальность радиолокационного обзора. Мы также можем говорить о выполнении беспилотным летательным аппаратом гражданских транспортных задач, о появлении грузовых беспилотников, выполнении задач ретрансляции сигналов связи", — сказал Исаакян.

Он отметил, что "заинтересованность заказчиков в подобном аппарате подтверждается".

На авиасалоне МАКС-2017 группа "Кронштадт" презентовала беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Орион" взлетной массой свыше тонны.