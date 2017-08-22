Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Дочка" "Системы" планирует за три года создать первый в России тяжелый беспилотник

23.08.2017 RNS 88 0
0
Понравилась новость?
 0
БЛА "Альтаир"
Второй опытный образец беспилотного летательного аппарата тяжелого класса "Альтаир" (бортовой номер "02") разработки АО "НПО ОКБ имени М.П. Симонова" (Казань) при участии АО "Группа Кронштадт" (Санкт-Петербург), на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. Казань, 16.05.2017
Источник: www.business-gazeta.ru (via altyn73.livejournal.com )

Группа "Кронштадт" (входит в АФК "Система") реализует проект создания беспилотного летательного аппарата взлетной массой 7 тонн, сообщил RNS генеральный директор группы "Кронштадт" Армен Исаакян.

"Данная программа рассчитана на три года. Ее цель — создание демонстрационного образца. В целом появление тяжелого беспилотника может занять 4–5 лет", — сказал Исаакян на форуме "Армия-2017" в подмосковной Кубинке.

В России пока нет беспилотников такого класса.

По словам гендиректора, создание тяжелого дрона "позволит нам кратно расширить области применения беспилотных летательных аппаратов".

"Речь и о гражданском, и о военном применении. Можно значительно увеличить массу целевой нагрузки, увеличить дальность радиуса, время в воздухе, дальность радиолокационного обзора. Мы также можем говорить о выполнении беспилотным летательным аппаратом гражданских транспортных задач, о появлении грузовых беспилотников, выполнении задач ретрансляции сигналов связи", — сказал Исаакян.

Он отметил, что "заинтересованность заказчиков в подобном аппарате подтверждается".

На авиасалоне МАКС-2017 группа "Кронштадт" презентовала беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Орион" взлетной массой свыше тонны.
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.08 03:46
  • 7
В тульском КБП разрабатывается версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" на гусеничном ходу
  • 23.08 02:53
  • 11
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 23.08 00:41
  • 65
Новейший российский истребитель Су-57 напугал британцев
  • 23.08 00:34
  • 1
Индонезия за миллиард долларов купит 11 российских истребителей Су-35
  • 23.08 00:02
  • 5257
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.08 23:36
  • 4
Танкер протаранил "Джона Маккейна"
  • 22.08 23:31
  • 3
Ракеты за 40 000 долларов против дешевых дронов: странная британская стратегия
  • 22.08 22:40
  • 32
Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"
  • 22.08 22:21
  • 2
ОДК создаст в Уфе четыре производственно-технологических центра для изготовления узлов вертолетного двигателя ВК-2500
  • 22.08 20:25
  • 66
Вверх-вниз
  • 22.08 18:52
  • 2
Киберспорт могут включить в программу военно-спортивной игры "Победа" в 2018 году
  • 22.08 18:45
  • 5
Украина: Кто нагревает руки на закупке списанной техники у НАТО
  • 22.08 18:30
  • 13
Der Standard: на Чёрном море русские испытывают новое средство против GPS
  • 22.08 18:19
  • 5
Как оценивать степень защиты и вероятность поражения танков
  • 22.08 17:25
  • 1
Фальшь европейской дудки США
другие обсуждаемые темы