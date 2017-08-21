«КАМАЗ» совместно с турецкой компанией будет производить карданные валы
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Карданный вал Tirsan Kardan
Источник: http://свема.рф/
ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) и турецкая компания Tirsan Kardan подписали протокол о намерениях создания совместного предприятия по производству карданных валов на территории России.
Протокол был подписан на 86-й Измирской международной выставке в Турции. Со стороны «КАМАЗа» документ подписал генеральный директор компании Сергей Когогин, с турецкой стороны подписантом выступил председатель совета директоров группы компаний «Тирьякилер» Мехмет Тирьяки. Также в мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и министр энергетики России Александр Новак.
«СП будет называться «Тирсан-Кама» и его цель – производство и поставка карданных валов на конвейеры коммерческой техники РФ и СНГ», – говорится в пресс-релизе к соглашению. Планируется, что будущее предприятие будет располагаться на территории Камского индустриального парка «Мастер».
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21.08.2017
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