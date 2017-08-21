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ОДК продемонстрирует на «Армии-2017» достижения российского военного двигателестроения

21.08.2017 АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" 109 0
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ВК-2500
Турбовальный двигатель ВК-2500
Источник: https://rostec.defence.ru/

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) представит на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» новейшие российские газотурбинные двигатели военного назначения и проведет переговоры с российскими и зарубежными партнерами.


МВТФ «Армия-2017» пройдет на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в г. Кубинка (Московская обл.) с 22 по 27 августа.


Двигатели разработки и производства ОДК будут представлены как на стенде корпорации в демонстрационном центре Ростеха, так и на объединенной экспозиции авиационного кластера. Холдинг примет активное участие в деловой программе выставки – представители ОДК выступят на различных конференциях и круглых столах. Кроме того, МВТФ станет площадкой для переговоров с традиционными партнерами, включая Министерство обороны РФ, и перспективными заказчиками, в том числе, иностранными.


«Разработка в интересах Вооруженных сил РФ принципиально новых двигателей различного назначения, безусловное выполнение гособоронзаказа, а также работа в рамках российской системы военно-технического сотрудничества являются первоочередными задачами ОДК, – говорит генеральный директор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александр Артюхов. – Открывающийся завтра международный форум «Армия-2017» мы рассматриваем как возможность продемонстрировать наши достижения по этим направлениям, обсудить пути дальнейшего развития сотрудничества с нашими партнерами».


Среди ключевых проектов ОДК в области военного двигателестроения можно выделить разработку перспективного двигателя для самолета Су-57, разработку турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ для самолета Ил-112В, создание отечественной базы морского газотурбостроения, развитие направления вертолетных двигателей, а также малоразмерных короткоресурсных двигателей.


Гости стенда ОДК на «Армии–2017» смогут увидеть двигатели для боевой авиации АЛ-41Ф-1С, АЛ-31ФН и РД-33МК, вертолетный двигатель ВК-2500ПС, а также морской газотурбинный двигатель М70ФРУ. АЛ-41Ф-1С и РД-33МК будут также представлены на экспозиции авиационного кластера.


Турбореактивный двигатель поколения «4++» АЛ-41Ф-1С с форсажной камерой и управляемым вектором тяги, позволяющим самолету развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, устанавливается на многоцелевые истребители Су-35. Другой экспонат стенда ОДК – двигатель АЛ-31ФН – является модификацией базового двигателя АЛ–31Ф с нижним расположением коробок двигательных и самолетных агрегатов. Он поднимает в воздух китайские однодвигательные истребители J-10. ОДК активно работает над всесторонним развитием системы поддержки заказчика АЛ-31ФН.


Двигатель РД-33МК представляет собой подвергнутую серьезной конструкторской доработке модификацию базового двигателя РД-33, которым оснащаются самолеты семейства МиГ-29. Он обладает повышенной тягой, оснащен современной цифровой системой автоматического управления. Двигатели РД-33МК в январе 2017 года подняли в воздух приступивший к летным испытаниям новейший российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35.


Вертолетное направление будет представлено турбовальным двигателем ВК-2500ПС . Это – новейшая модификация поставленного ОДК в рамках импортозамещения на серийное производство в РФ двигателя ВК-2500 с улучшенными эксплуатационными характеристиками и использованием современной цифровой электронной системы управления и контроля.


Важное значение ОДК придает программе создания высокоэффективных газотурбинных двигателей морского применения. На стенде корпорации будет демонстрироваться морской двигатель М70ФРУ . Российские морские ГТД отличаются высокими показателями эффективности (КПД) и межремонтного ресурса.
21.08.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Китай
Россия
Продукция
117С
J-10
АЛ-31Ф
АЛ-31ФH
АЛ-41Ф
ВК-2500
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