Украинский эксперт: Нам нужно заполучить российский Т-90А в качестве трофея
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Танк Т-72Б3 во время эстафеты танковых экипажей на окружном этапе всеармейских конкурсов "Танковый биатлон-2016" и "Суворовский натиск-2016" на Анастасьевском общевойсковом полигоне ВВО, Хабаровский край, 3 марта
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС
Президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Вадим Кодачигов прокомментировал для украинских СМИ технологическое отставание страны. При этом обращает на себя внимание тот факт, что Кодачигов сравнивал технологическое отставание Украины в сфере ВПК от Российской Федерации.
По словам украинского эксперта, после распада Советского Союза две страны пошли по разным технологическим путям. Украина - занималась модернизацией танков Т-80 и Т-64, а Россия продолжила советские разработки и вышла на создание новых танков. Кодачигов заявил, что украинская сфера ВПК "пока бессильна против российского Т-90А". Президент оружейной ассоциации отмечает, что ВСУ помогла бы противотанковая ракета собственного производства, однако специалисты-оружейники на Украине не знают о всех нюансах защиты и "начинки" Т-90А. При этом критикуется украинская разведка, которая не получила "своевременно" такого рода данные.
Обращает на себя внимание дальнейшее высказывание Кодачигова: Для этого надо бомбануть один танчик, желательно не сильно его разрушив, поснимать с него все, провести все исследования и сделать маневры для обхождения их защиты».
Примечательно, что в украинской "экспертной" среде высказывается и такое мнение: нужно наладить контакты с Индией и Китаем, которые знакомы с модернизированными версиями российских танков и "могли бы передать противотанковые технологии Украине". Это лишний раз доказывает тот факт, что Украина готова торговать (как покупать, так и продавать) любыми технологиями, даже если их передача может вызвать, мягко говоря, вопросы у международного сообщества - как с ракетными двигателями для КНДР.
Напомним, что несколько дней назад - после завершения "Танкового биатлона" - индийские СМИ, рассуждая о провале команды военнослужащих своей страны, заявили, что главная причина - "устаревшие танки Т-90, которые нужно немедленно модернизировать". Индийские танкисты так и не смогли добраться до финиша. Дело в танках или...
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19.08.2017
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Ameise
93
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№1
21.08.2017 10:54
Я подумал, налёт на УВЗ хотят сделать и потом своим ходом домой ))
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Олег Бахарев
1863
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№2
21.08.2017 14:33
А почему Т-90? Почему не Т-14? Видать "украинские эксперты" отстали от жизни... 8)
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Leron
3141
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№3
21.08.2017 14:39
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №2с т-14 все и так ясно, картон и фанера)))
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MaoDz
1013
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№4
21.08.2017 15:34
Да уж, при наличии наработок по т80 говорить такие вещи))
На ум приходит только мем всепросралиполимеры )))
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ID: 1701
2721
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№5
21.08.2017 15:41
Цитата, q
Украинский эксперт:
Такое название статьи сразу переводит её в рубрику "Юмор в коротких штанишках"
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Т-70
1671
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№6
21.08.2017 19:23
Цитата, ID: 1701 сообщ. №5
Такое название статьи сразу переводит её в рубрику "Юмор в коротких штанишках"Вы не правы-это юмор в коротких штанишках мирового уровня.))))))))))))))))))))
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aleks55
440
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№7
21.08.2017 20:19
Что они там курят укроп или коноплю. В СССР такого "эксперта" к танкам и на пушечный выстрел не допустили как и до всего остального.
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Alah
309
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№8
21.08.2017 21:27
Блин. Так вот почему индийцы проиграли в танковом биатлоне. Потому что хохлы постырили с обоих индийских Т-90 все запчасти!!!
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