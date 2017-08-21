Украинский эксперт: Нам нужно заполучить российский Т-90А в качестве трофея



Танк Т-72Б3 во время эстафеты танковых экипажей на окружном этапе всеармейских конкурсов "Танковый биатлон-2016" и "Суворовский натиск-2016" на Анастасьевском общевойсковом полигоне ВВО, Хабаровский край, 3 марта

Источник: Юрий Смитюк/ТАСС Танк Т-72Б3 во время эстафеты танковых экипажей на окружном этапе всеармейских конкурсов "Танковый биатлон-2016" и "Суворовский натиск-2016" на Анастасьевском общевойсковом полигоне ВВО, Хабаровский край, 3 мартаИсточник: Юрий Смитюк/ТАСС

Президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Вадим Кодачигов прокомментировал для украинских СМИ технологическое отставание страны. При этом обращает на себя внимание тот факт, что Кодачигов сравнивал технологическое отставание Украины в сфере ВПК от Российской Федерации.

По словам украинского эксперта, после распада Советского Союза две страны пошли по разным технологическим путям. Украина - занималась модернизацией танков Т-80 и Т-64, а Россия продолжила советские разработки и вышла на создание новых танков. Кодачигов заявил, что украинская сфера ВПК "пока бессильна против российского Т-90А". Президент оружейной ассоциации отмечает, что ВСУ помогла бы противотанковая ракета собственного производства, однако специалисты-оружейники на Украине не знают о всех нюансах защиты и "начинки" Т-90А. При этом критикуется украинская разведка, которая не получила "своевременно" такого рода данные.

Обращает на себя внимание дальнейшее высказывание Кодачигова: Для этого надо бомбануть один танчик, желательно не сильно его разрушив, поснимать с него все, провести все исследования и сделать маневры для обхождения их защиты».

Примечательно, что в украинской "экспертной" среде высказывается и такое мнение: нужно наладить контакты с Индией и Китаем, которые знакомы с модернизированными версиями российских танков и "могли бы передать противотанковые технологии Украине". Это лишний раз доказывает тот факт, что Украина готова торговать (как покупать, так и продавать) любыми технологиями, даже если их передача может вызвать, мягко говоря, вопросы у международного сообщества - как с ракетными двигателями для КНДР.

Напомним, что несколько дней назад - после завершения "Танкового биатлона" - индийские СМИ, рассуждая о провале команды военнослужащих своей страны, заявили, что главная причина - "устаревшие танки Т-90, которые нужно немедленно модернизировать". Индийские танкисты так и не смогли добраться до финиша. Дело в танках или...