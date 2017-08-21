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Украинский эксперт: Нам нужно заполучить российский Т-90А в качестве трофея

21.08.2017 Военное обозрение 1228 8
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Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3 во время эстафеты танковых экипажей на окружном этапе всеармейских конкурсов "Танковый биатлон-2016" и "Суворовский натиск-2016" на Анастасьевском общевойсковом полигоне ВВО, Хабаровский край, 3 марта
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

Президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Вадим Кодачигов прокомментировал для украинских СМИ технологическое отставание страны. При этом обращает на себя внимание тот факт, что Кодачигов сравнивал технологическое отставание Украины в сфере ВПК от Российской Федерации.

По словам украинского эксперта, после распада Советского Союза две страны пошли по разным технологическим путям. Украина - занималась модернизацией танков Т-80 и Т-64, а Россия продолжила советские разработки и вышла на создание новых танков. Кодачигов заявил, что украинская сфера ВПК "пока бессильна против российского Т-90А". Президент оружейной ассоциации отмечает, что ВСУ помогла бы противотанковая ракета собственного производства, однако специалисты-оружейники на Украине не знают о всех нюансах защиты и "начинки" Т-90А. При этом критикуется украинская разведка, которая не получила "своевременно" такого рода данные.

Обращает на себя внимание дальнейшее высказывание Кодачигова: Для этого надо бомбануть один танчик, желательно не сильно его разрушив, поснимать с него все, провести все исследования и сделать маневры для обхождения их защиты».

Примечательно, что в украинской "экспертной" среде высказывается и такое мнение: нужно наладить контакты с Индией и Китаем, которые знакомы с модернизированными версиями российских танков и "могли бы передать противотанковые технологии Украине". Это лишний раз доказывает тот факт, что Украина готова торговать (как покупать, так и продавать) любыми технологиями, даже если их передача может вызвать, мягко говоря, вопросы у международного сообщества - как с ракетными двигателями для КНДР.

Напомним, что несколько дней назад - после завершения "Танкового биатлона" - индийские СМИ, рассуждая о провале команды военнослужащих своей страны, заявили, что главная причина - "устаревшие танки Т-90, которые нужно немедленно модернизировать". Индийские танкисты так и не смогли добраться до финиша. Дело в танках или...
19.08.2017
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
КНДР
Россия
Украина
Продукция
Т-80
Т-90 "Владимир"
Проекты
Танковый биатлон

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  • Комментарии
Комментариев 8, отображено с 1 по 8
RU
Ameise
93
№1
21.08.2017 10:54
Я подумал, налёт на УВЗ хотят сделать и потом своим ходом домой ))
+3
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RU
Олег Бахарев
1863
№2
21.08.2017 14:33
А почему Т-90? Почему не Т-14? Видать "украинские эксперты" отстали от жизни... 8)
+1
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RU
Leron
3141
№3
21.08.2017 14:39
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №2
с т-14 все и так ясно, картон и фанера)))
+4
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RU
MaoDz
1013
№4
21.08.2017 15:34
Да уж, при наличии наработок по т80 говорить такие вещи))
На ум приходит только мем всепросралиполимеры )))
+1
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RU
ID: 1701
2721
№5
21.08.2017 15:41
Цитата, q
Украинский эксперт:


Такое название статьи сразу переводит её в рубрику "Юмор в коротких штанишках"
+1
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RU
Т-70
1671
№6
21.08.2017 19:23
Цитата, ID: 1701 сообщ. №5
Такое название статьи сразу переводит её в рубрику "Юмор в коротких штанишках"
         Вы не правы-это юмор в коротких штанишках мирового уровня.))))))))))))))))))))
0
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RU
aleks55
440
№7
21.08.2017 20:19
Что они там курят укроп или коноплю. В СССР такого "эксперта" к танкам и на пушечный выстрел не допустили как и до всего остального.
0
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RU
Alah
309
№8
21.08.2017 21:27
Блин. Так вот почему индийцы проиграли в танковом биатлоне. Потому что хохлы постырили с обоих индийских Т-90 все запчасти!!!
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