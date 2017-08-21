Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ученые создали первые арктические "наноперчатки" для Армии США

21.08.2017 РИА Новости 400 1
0
Понравилась новость?
 +1
Наноперчатки
Так художник представил себе работу наноматериала, согревающего руки военнослужащих армии США
Источник: Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Американские физики создали наноматериал, способный разогреваться до комфортных температур даже в самую суровую арктическую погоду, используя энергию обычной АА-батарейки. Этот материал, созданный по заказу Армии США, ученые представили на ежегодной встрече Американского химического общества в Вашингтоне.

"Большая часть зимнего военного обмундирования была разработана более 30 лет назад. Поэтому солдаты сегодня чаще всего покупают зимнюю одежду в магазинах. С другой стороны, и эта одежда не сможет защитить десантников от онемения конечностей, если они высаживаются в Арктике. Поэтому мы решили создать такие перчатки, которые бы работали и в экстремальных условиях", - заявила Паола Д'Анджело (Paola D'Angelo) из лаборатории Армии США в Натике.

Вдохновением и примером для создания таких "наноперчаток", как рассказывает физик, послужила разработка ее коллег из MIT, создавших в прошлом году два необычных наноматериала - рубашку со встроенным "кондиционером", охлаждающую тело на 3-4 градуса, и нанопровода, способные нагреваться при пропускании через них тока и отражающие при этом тепло.

Используя обе эти идеи, ученые создали хлопчатобумажную ткань, которая может нагреть себя на 37 градусов Цельсия всего за минуту, используя относительно слабую АА-батарейку или элемент питания от наручных часов. Перчатки из подобной ткани будут гораздо легче и тоньше, чем их шерстяные, кожаные или синтетические аналоги, что позволит солдатам лучше переносить нагрузки и проявлять себя в бою.

Этот материал состоит из трех компонентов - хлопковой ткани, вплетенных в нее нанонитей из серебра и полимерного покрытия, защищающего металл от контакта с водой, но при этом пропускающего воздух. Как заявляют ученые, нанонити могут выдержать несколько стирок и другие тяжелые механические нагрузки, что позволяет использовать такую теплую одежду в боевых условиях.

Сейчас пытаются создать синтетические аналоги подобной "наноткани", которые были бы более стойкими к нагрузке, чем хлопок, и соединить ее с другим наноматериалом, частицами гидрогеля из полиэтиленгликоля, который хорошо поглощает воду и другие компоненты пота. Их комбинация, как надеются ученые, сделает подобные перчатки и другую одежду из подобной ткани совместимой с любыми климатическими условиями.

В будущем подобная ткань может быть использована не только в Армии США, но и производителями теплой одежды для мирного населения, включая любителей экстремальных прогулок на природе.
20.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Арктика
Наноиндустрия

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Олег Бахарев
1863
№1
21.08.2017 14:40
Звучит очень многообещающе и бюджетоемко! 8)
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 21:27
  • 8
Украинский эксперт: Нам нужно заполучить российский Т-90А в качестве трофея
  • 21.08 21:23
  • 2
Возможно, у российского истребителя Су-57 имеется фатальный изъян (The National Interest, США)
  • 21.08 21:12
  • 21
Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"
  • 21.08 21:08
  • 51
Новейший российский истребитель Су-57 напугал британцев
  • 21.08 20:41
  • 6
Запущен первый военный спутник связи системы "Благовест"
  • 21.08 20:30
  • 1
Время терминатора
  • 21.08 20:23
  • 1
Выигравшие "Танковый биатлон" сахалинские танкисты с почетом едут домой
  • 21.08 20:16
  • 1
Военные кафедры появятся еще в четырех российских вузах
  • 21.08 19:45
  • 63
Вверх-вниз
  • 21.08 19:39
  • 8
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 21.08 18:54
  • 3
Крупнейшим эксплуатантом модернизированного Ил-114-300 может стать Минобороны
  • 21.08 17:46
  • 15
Перенос столицы.
  • 21.08 16:34
  • 10
Российская армия готова к войне на два фронта
  • 21.08 15:55
  • 20
Мир применил к Пхеньяну двойные стандарты
  • 21.08 14:40
  • 1
Ученые создали первые арктические "наноперчатки" для Армии США
другие обсуждаемые темы