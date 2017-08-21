Ученые создали первые арктические "наноперчатки" для Армии США
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Так художник представил себе работу наноматериала, согревающего руки военнослужащих армии США
Источник: Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Американские физики создали наноматериал, способный разогреваться до комфортных температур даже в самую суровую арктическую погоду, используя энергию обычной АА-батарейки. Этот материал, созданный по заказу Армии США, ученые представили на ежегодной встрече Американского химического общества в Вашингтоне.
"Большая часть зимнего военного обмундирования была разработана более 30 лет назад. Поэтому солдаты сегодня чаще всего покупают зимнюю одежду в магазинах. С другой стороны, и эта одежда не сможет защитить десантников от онемения конечностей, если они высаживаются в Арктике. Поэтому мы решили создать такие перчатки, которые бы работали и в экстремальных условиях", - заявила Паола Д'Анджело (Paola D'Angelo) из лаборатории Армии США в Натике.
Вдохновением и примером для создания таких "наноперчаток", как рассказывает физик, послужила разработка ее коллег из MIT, создавших в прошлом году два необычных наноматериала - рубашку со встроенным "кондиционером", охлаждающую тело на 3-4 градуса, и нанопровода, способные нагреваться при пропускании через них тока и отражающие при этом тепло.
Используя обе эти идеи, ученые создали хлопчатобумажную ткань, которая может нагреть себя на 37 градусов Цельсия всего за минуту, используя относительно слабую АА-батарейку или элемент питания от наручных часов. Перчатки из подобной ткани будут гораздо легче и тоньше, чем их шерстяные, кожаные или синтетические аналоги, что позволит солдатам лучше переносить нагрузки и проявлять себя в бою.
Этот материал состоит из трех компонентов - хлопковой ткани, вплетенных в нее нанонитей из серебра и полимерного покрытия, защищающего металл от контакта с водой, но при этом пропускающего воздух. Как заявляют ученые, нанонити могут выдержать несколько стирок и другие тяжелые механические нагрузки, что позволяет использовать такую теплую одежду в боевых условиях.
Сейчас пытаются создать синтетические аналоги подобной "наноткани", которые были бы более стойкими к нагрузке, чем хлопок, и соединить ее с другим наноматериалом, частицами гидрогеля из полиэтиленгликоля, который хорошо поглощает воду и другие компоненты пота. Их комбинация, как надеются ученые, сделает подобные перчатки и другую одежду из подобной ткани совместимой с любыми климатическими условиями.
В будущем подобная ткань может быть использована не только в Армии США, но и производителями теплой одежды для мирного населения, включая любителей экстремальных прогулок на природе.
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20.08.2017
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