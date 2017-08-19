Делегация из Южной Кореи обсудила с руководством КумАПП вопросы модернизации вертолетов Ка-32



Вертолеты Ка-32 в Южной Корее

Источник: http://rus-helicopters.com/ Вертолеты Ка-32 в Южной КорееИсточник: http://rus-helicopters.com/

Холдинг вертолеты России (входит в Госкорпорацию «Ростех») провел с южнокорейской компанией RH Focus Corp переговоры, в ходе которых обсуждались вопросы модернизации парка вертолетов Ка-32, эксплуатируемых в Республике Корея, на Кумертауском авиационном производственном предприятии (КумАПП).

В декабре 2016 года холдинг «Вертолеты России», «Вертолетная сервисная компания» и RH Focus Corp подписали трехстороннее дилерское соглашение о сотрудничестве по вопросам послепродажного обслуживания российской вертолетной техники. В Республике Корея на сегодняшний день эксплуатируется порядка 60 вертолетов Ка-32, что составляет около четверти от общего парка гражданской вертолетной техники в стране.

К 2020 году холдинг «Вертолеты России» рассчитывает поставить 6 противопожарных Ка-32А11BC для южнокорейских экстренных служб, а в срок до 2025 года планируется поставка порядка 15 вертолетов Ка-32A11BC в интересах Департамента лесного хозяйства Республики Корея.

В рамках рабочей встречи руководство КумАПП и RH Focus Corp обсудило возможность модернизации вертолетов типа Ка-32Т/С до уровня Ка-32А11ВС, а также необходимость оснащения всего парка южнокорейских Ка-32 двигателями ВК-2500 вместо используемых в настоящее время ТВ3-117ВМА. Установка новых двигателей позволит увеличить количество применений вертолета до проведения капитального ремонта и повысить мощность в чрезвычайном режиме до 2700 л.с. ВК-2500, оснащенный цифровой системой управления типа FADEC, также обеспечит продолжительный взлет и полет на одном работающем двигателе в течение 30 минут. Кроме того, представители южнокорейской компании выдвинули свои предложения по улучшению эргономики интерьера эксплуатируемых в стране вертолетов Ка-32.

«Мы уделяем особое внимание послепродажному обслуживанию, своевременному ремонту и модернизации вертолетов в Республике Корея, поскольку эта страна является крупнейшим зарубежным эксплуатантом вертолетов типа Ка-32», - отметил первый заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Сергей Фомин.

«В настоящее время на КумАПП создано несколько рабочих групп, которые совместно со специалистами ОКБ «Камов» формируют программу модернизации первого уровня с последующим переходом к более глубокой модернизации Ка-32. Речь идет о замене двигателей, а также увеличении тяги вертолета на 1 тонну за счет установки новейших лопастей от Ка-62, производство которых освоено на нашем предприятии», - подчеркнул управляющий директор КумАПП Юрий Пустовгаров.

RH Focus Corp была учреждена в апреле 2016 года в целях поддержания высокого уровня обслуживания вертолетов российского производства в Южной Корее. Головной офис предприятия расположен в городе Чхонджу, обслуживание вертолетов осуществляется на сертифицированных ОКБ «Камов» мощностях, ранее принадлежавших компании LG International, которая до декабря 2016 года занималась ППО российской вертолетной техники в Республике Корея.

Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, сложнейших мероприятий по пожаротушению, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб.

Вертолет как нельзя лучше подходит для спасения людей и борьбы с огнем в высотных зданиях. Состав противопожарного оборудования Ка-32А11ВС насчитывает более 40 различных опций. В течение многих лет вертолет с успехом применяется в борьбе с природными и техногенными пожарами в разных точках мира. Ка-32А11ВС используют в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Австрии, Южной Корее, Индонезии и других странах.