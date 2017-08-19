Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Делегация из Южной Кореи обсудила с руководством КумАПП вопросы модернизации вертолетов Ка-32

21.08.2017 АО «Вертолеты России» 277 0
0
Понравилась новость?
 0
Ка-32 в Южной Корее
Вертолеты Ка-32 в Южной Корее
Источник: http://rus-helicopters.com/

Холдинг вертолеты России (входит в Госкорпорацию «Ростех») провел с южнокорейской компанией RH Focus Corp переговоры, в ходе которых обсуждались вопросы модернизации парка вертолетов Ка-32, эксплуатируемых в Республике Корея, на Кумертауском авиационном производственном предприятии (КумАПП).


В декабре 2016 года холдинг «Вертолеты России», «Вертолетная сервисная компания» и RH Focus Corp подписали трехстороннее дилерское соглашение о сотрудничестве по вопросам послепродажного обслуживания российской вертолетной техники. В Республике Корея на сегодняшний день эксплуатируется порядка 60 вертолетов Ка-32, что составляет около четверти от общего парка гражданской вертолетной техники в стране.


К 2020 году холдинг «Вертолеты России» рассчитывает поставить 6 противопожарных Ка-32А11BC для южнокорейских экстренных служб, а в срок до 2025 года планируется поставка порядка 15 вертолетов Ка-32A11BC в интересах Департамента лесного хозяйства Республики Корея.

В рамках рабочей встречи руководство КумАПП и RH Focus Corp обсудило возможность модернизации вертолетов типа Ка-32Т/С до уровня Ка-32А11ВС, а также необходимость оснащения всего парка южнокорейских Ка-32 двигателями ВК-2500 вместо используемых в настоящее время ТВ3-117ВМА. Установка новых двигателей позволит увеличить количество применений вертолета до проведения капитального ремонта и повысить мощность в чрезвычайном режиме до 2700 л.с. ВК-2500, оснащенный цифровой системой управления типа FADEC, также обеспечит продолжительный взлет и полет на одном работающем двигателе в течение 30 минут. Кроме того, представители южнокорейской компании выдвинули свои предложения по улучшению эргономики интерьера эксплуатируемых в стране вертолетов Ка-32.


«Мы уделяем особое внимание послепродажному обслуживанию, своевременному ремонту и модернизации вертолетов в Республике Корея, поскольку эта страна является крупнейшим зарубежным эксплуатантом вертолетов типа Ка-32», - отметил первый заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Сергей Фомин.


«В настоящее время на КумАПП создано несколько рабочих групп, которые совместно со специалистами ОКБ «Камов» формируют программу модернизации первого уровня с последующим переходом к более глубокой модернизации Ка-32. Речь идет о замене двигателей, а также увеличении тяги вертолета на 1 тонну за счет установки новейших лопастей от Ка-62, производство которых освоено на нашем предприятии», - подчеркнул управляющий директор КумАПП Юрий Пустовгаров.


RH Focus Corp была учреждена в апреле 2016 года в целях поддержания высокого уровня обслуживания вертолетов российского производства в Южной Корее. Головной офис предприятия расположен в городе Чхонджу, обслуживание вертолетов осуществляется на сертифицированных ОКБ «Камов» мощностях, ранее принадлежавших компании LG International, которая до декабря 2016 года занималась ППО российской вертолетной техники в Республике Корея.


Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, сложнейших мероприятий по пожаротушению, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб.


Вертолет как нельзя лучше подходит для спасения людей и борьбы с огнем в высотных зданиях. Состав противопожарного оборудования Ка-32А11ВС насчитывает более 40 различных опций. В течение многих лет вертолет с успехом применяется в борьбе с природными и техногенными пожарами в разных точках мира. Ка-32А11ВС используют в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Австрии, Южной Корее, Индонезии и других странах.
19.08.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Индонезия
Испания
Канада
Китай
Португалия
Россия
Швейцария
Южная Корея
Продукция
ВК-2500
Ка-32
Ка-32А11ВС
Ка-60
Ка-62
ТВ3-117
Компании
Вертолеты России
Камов
КумАПП
Ростех
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 21:27
  • 8
Украинский эксперт: Нам нужно заполучить российский Т-90А в качестве трофея
  • 21.08 21:23
  • 2
Возможно, у российского истребителя Су-57 имеется фатальный изъян (The National Interest, США)
  • 21.08 21:12
  • 21
Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"
  • 21.08 21:08
  • 51
Новейший российский истребитель Су-57 напугал британцев
  • 21.08 20:41
  • 6
Запущен первый военный спутник связи системы "Благовест"
  • 21.08 20:30
  • 1
Время терминатора
  • 21.08 20:23
  • 1
Выигравшие "Танковый биатлон" сахалинские танкисты с почетом едут домой
  • 21.08 20:16
  • 1
Военные кафедры появятся еще в четырех российских вузах
  • 21.08 19:45
  • 63
Вверх-вниз
  • 21.08 19:39
  • 8
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 21.08 18:54
  • 3
Крупнейшим эксплуатантом модернизированного Ил-114-300 может стать Минобороны
  • 21.08 17:46
  • 15
Перенос столицы.
  • 21.08 16:34
  • 10
Российская армия готова к войне на два фронта
  • 21.08 15:55
  • 20
Мир применил к Пхеньяну двойные стандарты
  • 21.08 14:40
  • 1
Ученые создали первые арктические "наноперчатки" для Армии США
другие обсуждаемые темы