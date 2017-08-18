В ВВО рассчитывают на рост боевой мощи после переоснащения ракетных частей
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Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Боевая мощь Восточного военного округа увеличится на 10% в результате переоснащения ракетных частей комплексами "Бастион" и "Искандер-М", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства в пятницу.
"Продолжается переоснащение ракетных частей комплексами "Искандер-М" и "Бастион". В результате выполнения данных мероприятий боевая мощь округа увеличится более чем на 10%", - заявил Шойгу.
Он отметил положительную динамику по комплектованию соединений и воинских частей округа военнослужащими по контракту. "За первое полугодие принято на службу свыше 5 тысяч человек. План набора выполнен на 100%",- сказал министр.
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18.08.2017
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