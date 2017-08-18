Правительственные силы Сирии завершают окружение крупной группировки террористов ИГИЛ в провинции Хама
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Война в Сирии
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив
ЦАМТО, 18 августа. Правительственные силы в Сирийской Арабской Республике завершают окружение крупной группировки террористов ИГИЛ в районе города Акербат провинции Хама.
В течение последних нескольких дней штурмовые отряды сирийских войск при поддержке ВКС России установили полный контроль над высотами в районе населенных пунктов Хсайя и Эс-Саваннет.
В результате успешных действий сирийских войск последний маршрут снабжения боевиков оружием, боеприпасами и материальным имуществом в районе Акербата находится под огневым контролем сирийских войск.
Для бегства из окружения у Акербата террористы небольшими группами на автомобилях, автобусах и бронетехнике пытаются выходить в направлении города Дейр-Эз-Зор, который для ИГИЛ после падения иракского Мосула стал последним крупным плацдармом в Сирии.
В целях пресечения бегства боевиков ИГИЛ из окружения в Дейр-Эз-Зор, авиация ВКС России круглосуточно ведет воздушную разведку с применением беспилотных средств, выявляя и уничтожая бронетехнику, пикапы с тяжелым вооружением и автомобильный транспорт террористов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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18.08.2017
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