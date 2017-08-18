Атомная подводная лодка Северного флота "Северодвинск" выполнила ракетную стрельбу



Головная подводная лодка проекта 885 "Ясень" - "Северодвинск"

Источник: ТАСС/Владимир Ларионов Головная подводная лодка проекта 885 "Ясень" - "Северодвинск"Источник: ТАСС/Владимир Ларионов

ЦАМТО, 18 августа. Многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота "Северодвинск" 18 августа успешно провела стрельбу крылатой ракетой морского базирования "Калибр".

Экипаж выполнил боевое упражнение из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Пуск ракеты был произведен по полигону Чижа в Архангельской области.

Расстояние от рубежа пуска до мишенной позиции составило порядка 600 км. По данным объективного контроля стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полетных и технических параметров.

При подготовке к ракетной стрельбе и непосредственном выполнении боевого упражнения экипаж АПЛ "Северодвинск" проявил высокий профессионализм, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Справочно:

Многоцелевая атомная подводная лодка "Северодвинск" является головным кораблем проекта 885 "Ясень". Она была заложена в 1993 году и спущена на воду 15 июня 2010 года. Церемония подъема Военно-морского флага на подводной лодке состоялась 17 июня 2014 года. 27 июля 2014 года во время морского парада, посвященного празднованию Дня ВМФ России, лодка впервые стояла в строю боевых кораблей на рейде главной базы Северного флота – города Североморска.

Многоцелевые атомные подводные лодки данного проекта – это корабли четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Они предназначены для поражения наземных, надводных и подводных объектов. На вооружении этих подводных лодок состоят современные комплексы торпедного и ракетного вооружения, в том числе крылатые ракеты "Калибр".