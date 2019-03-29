АПЛ "Северодвинск" отстрелялась "Калибрами"

Атомная подводная лодка Северного флота "Северодвинск" провела успешный пуск крылатых ракет "Калибр". В отличие от всех предыдущих стрельб, проводившихся в открытом море, эта была проведена прямо от причальной стенки. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Главкомат ВМФ РФ.

Источник изображения: Минобороны РФ

На Северном флоте были проведены учения, в ходе которых АПЛ "Северодвинск" произвела боевой пуск крылатых ракет "Калибр", оставаясь в пришвартованном положении. Выполненное упражнение показало, что даже не успевшая выйти в море подводная лодка может выполнять стоящие перед ней боевые задачи. Как пишет издание, раньше произвести пуск ракет из такого положения было невозможно по техническим причинам, однако, как показывают успешные пуски ракет, они были благополучно преодолены.

Командование ВМФ планирует ввести данное упражнение в программу обязательной боевой подготовки всех экипажей субмарин с крылатыми ракетами на борту.

Отметим, что в Советском Союзе стрелять от причала межконтинентальными баллистическими ракетами начали атомные подводные крейсеры второго поколения, построенные на рубеже 1960–1970-х годов. Пусков крылатых ракет из такого положения не производилось.

Многоцелевая атомная подлодка "Северодвинск" - головной корабль проекта 885 "Ясень". Вошла в состав Северного флота в 2014 году и пока является единственным представителем серии. В конце этого года "Севмаш" должен ввести в эксплуатацию вторую АПЛ этого типа - "Казань", а в 2020 году планируется сдать флоту третий "Ясень".