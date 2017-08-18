Индия и Россия завершают переговоры по строительству фрегатов в Калининграде



Головной фрегат проекта 11356 "Адмирал Григорович»

Источник: rusarmy.com Головной фрегат проекта 11356 "Адмирал Григорович»Источник: rusarmy.com

ЦАМТО, 18 августа. Индия и Россия завершают коммерческие переговоры по строительству нескольких фрегатов для индийских ВМС на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил посол Индии в РФ Панкадж Саран.

Ранее со ссылкой на индийского дипломата агентство "РИА Новости" сообщило, что Индия может начать строительство нескольких кораблей для своего флота на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде в ближайшее время.

"В прошлом году мы заключили межправсоглашение по строительству фрегатов, и я уверен, что в ближайшее время мы сможем завершить наши переговоры – технические переговоры уже прошли, сейчас ведутся коммерческие, надеюсь, что мы в ближайшем будущем их завершим и перейдем к строительству фрегатов. К сожалению, не смогу предоставить более конкретную информацию по датам", – сказал посол.

Как напоминает агентство, Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде построил для ВМС Индии три фрегата проекта 11356. В июле 2013 года РФ передала Индии фрегат Trikand ("Лук"). В 2012 году Индия получила два таких корабля — Teg ("Сабля") и Tarkash ("Колчан"). Всего же Россия поставила Индии две партии по три фрегата проекта 11356. Первая тройка фрегатов проекта 11356 была построена в 1999–2004 годах.

"Проект абсолютно уникален, в Индии на верфи в штате Гоа будет строиться один из фрегатов, это часть договоренностей", цитирует "РИА Новости" врио губернатора области Антона Алиханова.