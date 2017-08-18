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Антитеррористическое учение началось на космодроме Восточный

21.08.2017 ТАСС 159 0
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КСИСО космодрома «ВОСТОЧНЫЙ»
Комплекс средств измерений, сбора и обработки информации (КСИСО) космодрома «ВОСТОЧНЫЙ»
Источник: http://dfo.spetsstroy.ru/

В учении, помимо военных, задействовали около 400 сотрудников различных органов исполнительной власти

ТАСС, 18 августа. Крупное межведомственное учение по отработке действий по борьбе с террористическими угрозами началось в пятницу на космодроме Восточный в Амурской области, сообщил ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Учение пройдет одним днем в пятницу. Его цель - практическая отработка взаимодействия между различными структурами и ведомствами при проведении совместных мероприятий по противодействию терроризму на космодроме Восточный", - сказали в пресс-службе.

Впервые в учении задействовали военнослужащих групп антитеррора общевойсковой армии ВВО. В них также участвуют представители подразделений органов безопасности, внутренних дел, МЧС, федеральных органов специальной связи, Росгвардии, Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, филиала Роскосмоса и правительства Амурской области.

Всего в учении задействовано около 400 сотрудников различных органов исполнительной власти и 60 единиц техники. Число военнослужащих, как и подробности тренировки не разглашаются.
18.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Росгвардия
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром

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