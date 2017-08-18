Шойгу обсудит с военными деятельность Каспийской флотилии
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Сергей Шойгу
Источник: Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу проведет заседание ведомственной коллегии, на котором обсудит планы Центрального и Восточного военных округов, а также совершенствование Каспийской флотилии. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.
"В Москве под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны. Коллегия обсудит ход реализации планов деятельности Центрального и Восточного военных округов, а также вопросы дальнейшего совершенствования деятельности Каспийской флотилии", - говорится в сообщении.
Помимо этого, в повестку включен вопрос создания военных кафедр при университетах.
В заседании примут участие руководящий состав российских вооруженных сил, чиновники и ректоры ведущих вузов страны.
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18.08.2017
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