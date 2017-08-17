Доработка напильником: как НАТО адаптирует ВМС Украины под свои стандарты



Флагман ВМС Украины сторожевой корабль проекта 1135 Гетман Сагайдачный и ракетный эсминец ВМС США Дональд Кук

Источник: © AFP 2017 / Alexey Kravtsov Флагман ВМС Украины сторожевой корабль проекта 1135 Гетман Сагайдачный и ракетный эсминец ВМС США Дональд КукИсточник: © AFP 2017 / Alexey Kravtsov

Москва. 17 августа - РИА Новости, Андрей Станавов. Штаб военно-морских сил (ВМС) Украины заявил о планах по созданию в структуре ВМС Центра доктрин и тактики НАТО. Центр может быть сформирован уже к концу 2017 года и будет заниматься "обработкой национальных руководств на базе соответствующих натовских". В штабе украинских ВМС надеются, что новое подразделение позволит лучше координировать боевую подготовку с силами НАТО и убережет командование от сбоев при проведении совместных учений. Однако многие эксперты уверены, что организация учений - не более чем удобное объяснение, и дополнительной бумажной волокитой украинских штабистов собираются "нагрузить" не за этим. О том, что предположительно скрывается за размытыми официальными формулировками и почему создание центра может быть рассмотрено как очередной шажок Киева на тернистом пути к вступлению в Североатлантический альянс, - в материале РИА Новости.

Сверка часов

Напомним, НАТО сегодня - это основанный более полувека назад мощный военно-политический блок, в который входят большинство стран Европы, США и Канада. Несмотря на постоянное пополнение новыми членами, в целом это довольно консервативная структура с давно выработанной и отточенной системой военного управления. Украина же - постсоветское государство с унаследованными от СССР военными уставами и положениям, мягко говоря, отличными от натовских. На этом фоне стремление украинских адмиралов "подогнать" свою документацию под стандарты западных партнеров и впредь не путаться в терминах видится вполне понятным.

Однако президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов убежден, что тут все далеко не так просто, как кажется, и создание центра станет началом полномасштабного переформатирования вооруженных сил Украины для интеграции страны в Североатлантический альянс.

"По сути, в составе ВМС Украины создается штабная структура, которая будет перерабатывать под формат НАТО все наставления и руководства, в основе которых сейчас лежат советские военные положения и уставы. Им это необходимо, чтобы отказаться от прошлого, уйти от нейтралитета и интегрироваться в НАТО", - заявил эксперт РИА Новости.

По его словам, ВСУ сначала "перелопатят" под требования альянса все свои доктрины, теоретические основы применения войск, нормативно-правовые документы, а со временем изменят собственную организационную структуру и тактику действий.

Хата не с краю

Леонид Ивашов уверен, что даже если Украина формально не станет членом НАТО, страну обязательно втянут в планы альянса, в том числе антироссийской направленности, различными двусторонними договорами легализуют дислокацию войск и создание военных баз на ее территории.

Впрочем, активность американцев на Украине видна невооруженным глазом уже сейчас. О собственных базах пока речи не идет, но их инженерные войска строят оперативный центр для украинских ВМС на военно-морской базе в Очакове и намерены реконструировать здание Южноукраинского национального педагогического университета в Одессе. Деньги на все это щедро выделяет Главное управление ВМС США, находя подрядчиков через сайт госзакупок.

При этом Украина старается не пропускать совместные с НАТО военные учения. Едва на юге страны успели отгреметь Sea Breeze-2017 с участием 16 стран, как уже объявлено о подготовке к учениям Rapid Trident-2017, в которых задействуют более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран. Планируется, что маневры пройдут в начале сентября, причем опять на украинской территории. Интенсивность учений так высока, что 1 сентября 2017 года на Украине даже планируют открыть "Центр языковой подготовки", который должен решить проблему общения офицеров разных стран во время учений.

Ничего личного

Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин отмечает, что адаптация военной документации - стандартная процедура для всех партнеров НАТО. Однако это не означает, что Украину примут в блок.

"Через это прошли все страны, которые с ними сотрудничают. Никакого особого подхода к Украине тут нет, все так или иначе адаптировали свои документы и доктрины к натовским стандартам. О вступлении Украины в НАТО надо забыть лет на 10-15. Хотя, как я всегда шучу, для России чем ближе НАТО, тем лучше: можно достать гранатой и взять пленных "языков", - сказал генерал РИА Новости.

В свою очередь, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов относится к планам по "увязке" украинской и натовской военной документации с нескрываемым скепсисом и считает, что ни к какой интеграции в конечном счете это не приведет, а лишь усугубит бюрократию в ВСУ.

"Любая попытка перейти с каких-то одних стандартов на другие без глубокого понимания процессов приведет к дополнительной неразберихе на Украине. Стандарты - это не панацея. К примеру, Израиль или Сингапур не входят в НАТО, но их армии функционируют не хуже, чем у целого ряда натовских стран. А армия включенной в альянс Албании как представляла из себя всегда жалкое зрелище, так и представляет до сих пор", - заявил эксперт.