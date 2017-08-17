Первый полет индонезийского самолета N219

Как сообщили индонезийские СМИ, утром 16 августа 2017 года в Бандунге совершил первый полет первый прототип легкого двухдвигательного турбовинтового транспортно-пассажирского самолета N219, разработанного и построенного индонезийским государственным авиастроительным объединением PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Первый полет был приурочен к 72-й годовщине провозглашения декларации независимости Индонезии, отмечаемого 17 августа.

Первый прототип индонезийского транспортно-пассажирского самолета PTDI N219 (регистрация РК-XDT) в первом полете. Бандунг, 16.08.2017 (с) Rizky Aditya

Самолет N219 в классе вместимости 19 мест, создаваемый PTDI с 2006 года, является дальнейшим развитием ранее популярного в мире испанского легкого транспортного самолета CASA C-212 Aviocar, лицензионный выпуск которого под обозначением NC-212 индонезийская компания вела на предприятии в Бандунге с 1976 годы. По соглашению 2012 года, объединение EADS/Airbus (в которое вошла испанская CASA) передало PTDI все права на дальнейшее производство самолетов С-212 в последнем исполнении С-212-400, выпуск которых был окончательно прекращен в Испании к концу 2013 году. Модифицированный С-212-400 был налажен выпуском в Бандунге в рамках совместного производства под обозначением NC-212i с 2014 года, одновременно на его базе PTDI разрабатывался и самолет N219, отличающийся увеличенным и более вместительным фюзеляжем.

Разработка N219 значительно затянулась из-за технических проблем и нестабильного финансирования со стороны государства. В результате первый и пока единственный летный прототип N219 (регистрация РК-XDT) был выкачен в Бандунге только 29 января 2016 года, а первый полет совершил только теперь. Сертификация самолета сейчас весьма оптимистично запланирована на 2018 год. Второй прототип для статических испытаний был завершен постройкой в феврале 2016 года.

Самолет N219 оснащен двумя турбовинтовыми двигателями Pratt & Whitney Canada PT6A-42 взлетной мощностью по 840 л.с. и комплексом авионики Garmin G1000 EFIS. Шасси неубираемое. В пассажирских вариантах самолет должен иметь вместимость от 18 до 24 пассажиров, а в грузовом - грузоподъемность до 2,7 тонн.

Сообщается, что в 2013-2015 годах были подписаны соглашения с пятью индонезийскими авиакомпаниями относительно якобы "твердых" заказов ими суммарно 120 самолетов N219, с опционами еще на 85, а еще до 20 самолетов будто бы заказаны властями ряда индонезийских провинций. Всем эти "заказы" вызывают определенные сомнения. ВМС Индонезии рассматривают возможность приобретения от 15 до 20 самолетов N219 в патрульном и многоцелевом вариантах для замены парка устаревших легких самолетов N-22 Nomad. Каталожная стоимость самолета в пассажирском варианте сейчас оценивается в 5 млн долл.

Первый прототип индонезийского транспортно-пассажирского самолета PTDI N219 (регистрация РК-XDT) в первом полете. Бандунг, 16.08.2017 (с) Fahrul Jayadiputra / Antara