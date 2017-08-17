Минобороны РФ больше не будет отвечать за экспертизу радиочастот



Дмитрий Медведев

Источник: www.gazeta.ru Дмитрий МедведевИсточник: www.gazeta.ru

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила проведения в Российской Федерации работ по международно-правовой защите присвоения радиочастот или радиочастотных каналов. Документ размещен на интернет-портале нормативных правовых актов.

Согласно постановлению, теперь при проведении экспертизы материалов для заявления, координации и регистрации частотных присвоений для радиоэлектронных средств, используемых космическими системами РФ, радиочастотная служба осуществляет их согласование только с Федеральной службой охраны (ФСО). Ранее эти вопросы требовалось также согласовать с Минобороны РФ.

Кроме того, документ предписывает пользователям после проведения экспертизы указанных материалов и их согласования с ФСО подтвердить внесение обеспечительного платежа в счет денежного обязательства пользователя по возмещению затрат Международного союза электросвязи на обработку заявок на регистрацию частотных присвоений для радиоэлектронных средств, используемых космическими системами РФ. Ранее такого требования в документе не было.