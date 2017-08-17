Группа «Кронштадт» на «Армии-2017»: робототехнические комплексы, целевые нагрузки для БЛА, комплексные решения для боевой подготовки
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Международный военно-технический форум «Армия-2017»
Источник: http://www.kronshtadt.ru/
С 22 по 27 августа в рамках международного военно-технического форума «Армия-2017» Группа «Кронштадт» на своем стенде представит широкий спектр продуктов и решений для оборонной сферы – все то, что формирует передовую высоких технологий для современной боеспособной армии.
На стенде компании будут представлены новейшие решения компании для эффективного выполнения задач силовыми структурами и ведомствами:
- Воздушные, наземные, надводные и подводные робототехнические комплексы (РТК) для военных и гражданских заказчиков;
- Комплексные решения для боевой подготовки, боевого слаживания подразделений и отработки межвидового взаимодействия;
- Экипажные и стрелковые тренажеры; полигонное оборудование; тренажеры операторов и расчетов РТК.
Часть экспозиции будет посвящена целевым нагрузкам для беспилотных летательных аппаратов, а также системам связи и системам управления робототехническими комплексами.
Приглашаем партнеров и СМИ посетить стенд Группы «Кронштадт»: КВЦ ПАТРИОТ, Московская область, г. Кубинка, Павильон B, стенд 2D4.
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17.08.2017
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принадлежат АО "Группа Кронштадт"
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