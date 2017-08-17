Группа «Кронштадт» на «Армии-2017»: робототехнические комплексы, целевые нагрузки для БЛА, комплексные решения для боевой подготовки



Международный военно-технический форум «Армия-2017»

Источник: http://www.kronshtadt.ru/ Международный военно-технический форум «Армия-2017»Источник: http://www.kronshtadt.ru/

С 22 по 27 августа в рамках международного военно-технического форума «Армия-2017» Группа «Кронштадт» на своем стенде представит широкий спектр продуктов и решений для оборонной сферы – все то, что формирует передовую высоких технологий для современной боеспособной армии.

На стенде компании будут представлены новейшие решения компании для эффективного выполнения задач силовыми структурами и ведомствами:

Воздушные, наземные, надводные и подводные робототехнические комплексы (РТК) для военных и гражданских заказчиков;

Комплексные решения для боевой подготовки, боевого слаживания подразделений и отработки межвидового взаимодействия;

Экипажные и стрелковые тренажеры; полигонное оборудование; тренажеры операторов и расчетов РТК.

Часть экспозиции будет посвящена целевым нагрузкам для беспилотных летательных аппаратов, а также системам связи и системам управления робототехническими комплексами.

Приглашаем партнеров и СМИ посетить стенд Группы «Кронштадт»: КВЦ ПАТРИОТ, Московская область, г. Кубинка, Павильон B, стенд 2D4.