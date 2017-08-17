Ракетчики проведут условные пуски из "Тополя" в Тверской области
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Российские комлексы "Тополь-М" и "Ярс" еще долго будут весомым аргументом, который невозможно сбросить со счета.
Источник: Фото Виталия Кузьмина
В маневрах будут задействованы ПГРК "Тополь"
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Ракетный полк с подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) "Тополь" проведет условные пуски ракет в Тверской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Ракетный полк ПГРК "Тополь" самого западного соединения РВСН вышел на маршруты боевого патрулирования для выполнения учебной задачи по проведению условного пуска ракет. Крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша", - сообщили в российском военном ведомстве.
На боевом дежурстве ракетчики будут противодействовать воздушному и наземному "противнику", отразят нападение диверсионно-разведывательных групп, в том числе ночью. Предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности.
Ранее около 40 автономных пусковых установок "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" совершили интенсивные маневры на маршрутах боевого патрулирования в четырех регионах России от Ивановской до Новосибирской областей. В общей сложности в маневрах задействовано около 400 единиц крупногабаритной техники.
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17.08.2017
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