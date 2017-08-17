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ОНПП «Технология» примет участие в оснащении перспективных кораблей ВМФ России

17.08.2017 ОАО "ОНПП "Технология" 131 0
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Стойкий
Корвет "Стойкий"
Источник: http://www.technologiya.ru/

Обнинское НПП «Технология» им. А.Г.Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) примет участие в комплектовании радиолокационных станций перспективных фрегатов и корветов, которые в ближнесрочной перспективе составят основу корабельных группировок военно-морского флота России в Арктической зоне, Атлантике и Средиземном море.


«Технология» изготовит для перспективных кораблей крупногабаритные многослойные радиопрозрачные укрытия, которые обеспечат гарантированную защиту радиолокационного оборудования от негативного воздействия внешних факторов - ветровых нагрузок, высоких и низких температур, повышенной влажности, соляного тумана. Также предприятие поставит другие комплектующие из полимерных композитов: воздуховоды, балки, элементы антенных блоков из стеклопластиков.


«Изделиями ОНПП «Технология» в настоящее время уже укомплектованы девять самых современных сторожевых кораблей ближней морской зоны и три фрегата, в том числе корвет «Стойкий» и головной фрегат «Адмирал Горшков», которые недавно приняли участие в главном морском параде страны в Санкт-Петербурге. Всего с момента начала разработок для военно-морского флота, с 2003 года, ОНПП «Технология» выпустило более 500 изделий для радиолокационных станций морского базирования, которые позволили обеспечить надежную защиту оборудования кораблей», - отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
17.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО "ОНПП "Технология"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Технология ОНПП Ромашина
Проекты
20380 Корвет-1
22350
Арктика

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