ОНПП «Технология» примет участие в оснащении перспективных кораблей ВМФ России



Корвет "Стойкий"

Источник: http://www.technologiya.ru/ Корвет "Стойкий"Источник: http://www.technologiya.ru/

Обнинское НПП «Технология» им. А.Г.Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) примет участие в комплектовании радиолокационных станций перспективных фрегатов и корветов, которые в ближнесрочной перспективе составят основу корабельных группировок военно-морского флота России в Арктической зоне, Атлантике и Средиземном море.

«Технология» изготовит для перспективных кораблей крупногабаритные многослойные радиопрозрачные укрытия, которые обеспечат гарантированную защиту радиолокационного оборудования от негативного воздействия внешних факторов - ветровых нагрузок, высоких и низких температур, повышенной влажности, соляного тумана. Также предприятие поставит другие комплектующие из полимерных композитов: воздуховоды, балки, элементы антенных блоков из стеклопластиков.

«Изделиями ОНПП «Технология» в настоящее время уже укомплектованы девять самых современных сторожевых кораблей ближней морской зоны и три фрегата, в том числе корвет «Стойкий» и головной фрегат «Адмирал Горшков», которые недавно приняли участие в главном морском параде страны в Санкт-Петербурге. Всего с момента начала разработок для военно-морского флота, с 2003 года, ОНПП «Технология» выпустило более 500 изделий для радиолокационных станций морского базирования, которые позволили обеспечить надежную защиту оборудования кораблей», - отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.