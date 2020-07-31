Войти
Российская газета

"Адмирал Касатонов" получил специальное полимерное укрытие для РЛС

130
0
0
Источник изображения: Алексей Даничев / РИА Новости

Радарные комплексы новейших боевых кораблей отечественного ВМФ надежно защищены специальными полимерными конструкциями.

Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина, входящее в госкорпорацию Ростех, разработало и установило укрытие из полимерных материалов для антенной системы радиолокационной станции фрегата "Адмирал флота Касатонов". Специальная конструкция защищает оборудование от климатических воздействий, обладает высокой надежностью и длительным сроком службы.

Новый фрегат "Адмирал флота Касатонов" вошел в состав Северного флота 21 июля 2020 года в канун Дня Военно-морского флота и предназначен для несения службы в дальней морской и океанской зоне. Эксплуатация судна в морях как тропической зоны, так и арктического бассейна предполагает повышенные ветровые нагрузки, влажность и перепады температур.

Как сообщает пресс-служба госкорпорации, укрытие сохраняет уверенный прием и передачу сигнала для обнаружения и распознавания целей, в том числе малоразмерных, в радиусе до 300 км. Защитная конструкция из полимерных композиционных материалов способна работать в экстремальных условиях более 15 лет.

Для фрегата "Адмирал флота Касатонов" специалистами "Технологии" также разработаны и другие изделия из композиционных материалов: воздуховоды, балки и элементы антенных блоков. Все эти конструкции из композитов будут применены практически на всех кораблях ВМФ.

"Наше предприятие занимается оснащением боевых кораблей с 2003 года. За это время специалисты "Технологии" выпустили более 1000 комплектующих для радиолокационных станций морского базирования, в том числе для тринадцати корветов проекта 20380 типа "Стерегущий" и фрегатов проекта 22350 типа "Адмирал Горшков". В рамках текущего проекта для защиты расположенного в верхней точке морского судна радиолокационного оборудования была разработана четырехметровая многослойная конструкция из полимерных композиционных материалов. При этом главной задачей было обеспечить требования по радиопрозрачности", - сказал генеральный директор ОНПП "Технология" Андрей Силкин.

Досье "РГ"

Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина - одно из ведущих научно-производственных предприятий России в области создания высокотехнологичной продукции для авиационной, ракетно-космической техники, транспорта. С 1994 года носит статус Государственного научного центра Российской Федерации. Специализацией предприятия являются прикладные исследования в области создания новых материалов, уникальных конструкций и технологий, а также серийное производство инновационной продукции из полимерных композиционных, керамических и стеклообразных материалов.


Сергей Птичкин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Ростех
Технология ОНПП Ромашина
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
22350
Арктика
СФ
Похожие новости
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
22.03.2017
Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
31.10.2016
Верфи России: "великокняжеские" "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 02:28
  • 10
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 31.07 01:47
  • 13
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 31.07 00:48
  • 3
На судозаводе в Комсомольске-на-Амуре заложили ракетный корабль "Каракурт"
  • 31.07 00:15
  • 11
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 30.07 20:35
  • 5
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 30.07 20:06
  • 1
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
  • 30.07 19:44
  • 6
Слепые поводыри экономики
  • 30.07 19:24
  • 95
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 30.07 18:43
  • 1
Минск официально уведомил Москву о задержании 32 россиян
  • 30.07 18:42
  • 1
Российские военные рассчитывают на безопасное проведения форума "Армия" на фоне ситуации с коронавирусом
  • 30.07 18:33
  • 8
Бессмысленный «Прибой»
  • 30.07 18:13
  • 1
В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота
  • 30.07 18:10
  • 1
Российский ОПК создает «Штурм» для спецназа ВДВ
  • 30.07 18:01
  • 1
Свыше 3 тыс. связистов выдвинулись в рамках учений на полигоны в пяти регионах Восточного военного округа
  • 30.07 17:48
  • 38
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России