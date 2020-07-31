"Адмирал Касатонов" получил специальное полимерное укрытие для РЛС

Радарные комплексы новейших боевых кораблей отечественного ВМФ надежно защищены специальными полимерными конструкциями.

Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина, входящее в госкорпорацию Ростех, разработало и установило укрытие из полимерных материалов для антенной системы радиолокационной станции фрегата "Адмирал флота Касатонов". Специальная конструкция защищает оборудование от климатических воздействий, обладает высокой надежностью и длительным сроком службы.

Новый фрегат "Адмирал флота Касатонов" вошел в состав Северного флота 21 июля 2020 года в канун Дня Военно-морского флота и предназначен для несения службы в дальней морской и океанской зоне. Эксплуатация судна в морях как тропической зоны, так и арктического бассейна предполагает повышенные ветровые нагрузки, влажность и перепады температур.

Как сообщает пресс-служба госкорпорации, укрытие сохраняет уверенный прием и передачу сигнала для обнаружения и распознавания целей, в том числе малоразмерных, в радиусе до 300 км. Защитная конструкция из полимерных композиционных материалов способна работать в экстремальных условиях более 15 лет.

Для фрегата "Адмирал флота Касатонов" специалистами "Технологии" также разработаны и другие изделия из композиционных материалов: воздуховоды, балки и элементы антенных блоков. Все эти конструкции из композитов будут применены практически на всех кораблях ВМФ.

"Наше предприятие занимается оснащением боевых кораблей с 2003 года. За это время специалисты "Технологии" выпустили более 1000 комплектующих для радиолокационных станций морского базирования, в том числе для тринадцати корветов проекта 20380 типа "Стерегущий" и фрегатов проекта 22350 типа "Адмирал Горшков". В рамках текущего проекта для защиты расположенного в верхней точке морского судна радиолокационного оборудования была разработана четырехметровая многослойная конструкция из полимерных композиционных материалов. При этом главной задачей было обеспечить требования по радиопрозрачности", - сказал генеральный директор ОНПП "Технология" Андрей Силкин.

Досье "РГ"

Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина - одно из ведущих научно-производственных предприятий России в области создания высокотехнологичной продукции для авиационной, ракетно-космической техники, транспорта. С 1994 года носит статус Государственного научного центра Российской Федерации. Специализацией предприятия являются прикладные исследования в области создания новых материалов, уникальных конструкций и технологий, а также серийное производство инновационной продукции из полимерных композиционных, керамических и стеклообразных материалов.

Сергей Птичкин