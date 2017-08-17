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ФСВТС выдала 10 лицензий на временный ввоз на территорию России продукции военного назначения из 7 зарубежных стран

18.08.2017 ЦАМТО 62 0
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Источник: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЦАМТО, 17 августа. ФСВТС выдала 10 лицензий на временный ввоз на территорию России продукции военного назначения из Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Словакии, Турции и ЮАР, которые продемонстрируют на форуме "Армия-2017" около 400 экспонатов.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа 2017 г. в г.Кубинка Московской области. Организатор форума – Минобороны России. Организационный комитет по подготовке и проведению Форума возглавляет министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Для реализации решений организационного комитета создана межведомственная рабочая группа во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации генералом армии Павлом Поповым.

Экспозиции разместятся в выставочных павильонах (более 40 тыс.кв. м) и на открытой площадке (более 100 тыс.кв. м) КВЦ "Патриот", в демонстрационных центрах (более 37 тыс. кв. м), на полигоне "Алабино" и на аэродроме "Кубинка" (более 50 тыс.кв. м).

Ежегодно наблюдается рост количества участников Форума, в этом году их число составит более 1000 российских (27 субъектов военно-технического сотрудничества) и более 75 иностранных компаний. Всего будет представлено почти 2500 образцов продукции военного назначения.

Основу демонстрационной программы составит техника из наличия Минобороны России и продукция организаций российского ОПК.

В рамках деловой программы Форума запланировано 140 мероприятий по наиболее актуальным вопросам развития в военно-технической сфере, что на треть превышает показатели 2016 года.

Руководство ФСВТС России примет участие в переговорах с иностранными делегациями из более чем 20 стран, на которых будут обсуждаться, в том числе, состояние и перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ФСВТС.
17.08.2017
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в открытом доступе
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Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Китай
Россия
Словакия
Турция
ЮАР
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX

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