Александр Фомин встретился с министром национальной обороны Экваториальной Гвинеи Хувеналом Нсуе



Александр Фомин

Источник: Алексей Дружинин / РИА Новости Александр ФоминИсточник: Алексей Дружинин / РИА Новости

ЦАМТО, 17 августа. В Москве 16 августа состоялись переговоры заместителя министра обороны России генерал-лейтенанта Александра Фомина с министром национальной обороны Республики Экваториальная Гвинея Хувеналом Нсуе.

В ходе беседы обсуждались текущие вопросы сотрудничества в области обороны. Особый акцент был сделан на наращивании двусторонних военно-технических связей, сотрудничестве в образовательной сфере и развитии отношений по линии военно-морских сил.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной безопасности.

Встреча прошла в дружественной обстановке и закрепила обоюдный настрой на укрепление двусторонних связей по линии оборонных ведомств России и Экваториальной Гвинеи, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.