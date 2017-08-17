Александр Фомин встретился с министром национальной обороны Экваториальной Гвинеи Хувеналом Нсуе
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Александр Фомин
Источник: Алексей Дружинин / РИА Новости
ЦАМТО, 17 августа. В Москве 16 августа состоялись переговоры заместителя министра обороны России генерал-лейтенанта Александра Фомина с министром национальной обороны Республики Экваториальная Гвинея Хувеналом Нсуе.
В ходе беседы обсуждались текущие вопросы сотрудничества в области обороны. Особый акцент был сделан на наращивании двусторонних военно-технических связей, сотрудничестве в образовательной сфере и развитии отношений по линии военно-морских сил.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной безопасности.
Встреча прошла в дружественной обстановке и закрепила обоюдный настрой на укрепление двусторонних связей по линии оборонных ведомств России и Экваториальной Гвинеи, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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17.08.2017
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