Россия и Экваториальная Гвинея обсудили военное сотрудничество



Фрегат F 073 Wele Nzas ВМС Экваториальной Гвинеи. Малабо, 03.06.2014

Источник: Jane's Фрегат F 073 Wele Nzas ВМС Экваториальной Гвинеи. Малабо, 03.06.2014Источник: Jane's

Заместитель министра обороны РФ, генерал-лейтенант Александр Фомин провел в Москве переговоры с министром национальной обороны Республики Экваториальная Гвинея Хувеналом Нсуе.

"Обсуждены текущие вопросы российско-экватогвинейского сотрудничества в области обороны. Особый акцент был сделан на наращивании двусторонних военно-технических связей, сотрудничестве в образовательной сфере и развитии отношений по линии военно-морских сил", — говорится в сообщении, поступившем в RNS.

Отмечается, что встреча "закрепила обоюдный настрой на укрепление двусторонних связей по линии оборонных ведомств России и Экваториальной Гвинеи".