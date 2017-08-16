Россия и Экваториальная Гвинея обсудили военное сотрудничество
|
|
Фрегат F 073 Wele Nzas ВМС Экваториальной Гвинеи. Малабо, 03.06.2014
Источник: Jane's
Заместитель министра обороны РФ, генерал-лейтенант Александр Фомин провел в Москве переговоры с министром национальной обороны Республики Экваториальная Гвинея Хувеналом Нсуе.
"Обсуждены текущие вопросы российско-экватогвинейского сотрудничества в области обороны. Особый акцент был сделан на наращивании двусторонних военно-технических связей, сотрудничестве в образовательной сфере и развитии отношений по линии военно-морских сил", — говорится в сообщении, поступившем в RNS.
Отмечается, что встреча "закрепила обоюдный настрой на укрепление двусторонних связей по линии оборонных ведомств России и Экваториальной Гвинеи".
|
16.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.08.2017 Наблюдатели из 60 стран приехали на Армейские игры
02.08.2017 Минобороны России передаст вооруженным силам Киргизии два самолета Ан-26
27.07.2017 Александр Фомин принял участие в приеме по случаю 90-летней годовщины со дня образования НОАК
20.07.2017 России нечего скрывать, она пригласит иностранных наблюдателей на учения "Запад-2017" - замминистра обороны РФ Фомин
21.06.2017 В чужой монастырь. Россия потеснит США на саудовском рынке вооружений
06.06.2017 Россия предлагает совместно совершенствовать архитектуру безопасности в АТР
06.06.2017 Россия видит в АСЕАН партнера в обеспечении региональной безопасности
06.06.2017 РФ хочет расширить международное взаимодействия в борьбе с террором в АТР