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Росавиация сертифицировала вертолет Ми-171А2

18.08.2017 РИА Новости 55 0
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Ми-171А2. Архивное фото
Ми-171А2. Архивное фото
Источник: © Фото : ОАО "Вертолеты России"

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Росавиация выдала Московскому вертолетному заводу им. М.Л. Миля (входит в "Вертолеты России") переизданный сертификат типа вертолета Ми-171А, в который включена новая модель данного вертолета - Ми-171А2, сообщило ведомство.

"Сертификация вертолета Ми-171А2 проводилась в рамках заявки на одобрение главного изменения типовой конструкции Ми-171А, ранее поданной МВЗ им М.Л. Миля в Росавиацию. Всего Росавиацией были сертифицированы 16 главных изменений типовой конструкции вертолета", - говорится в сообщении.

Переизданный сертификат удостоверяет, что вертолет транспортной категории Ми-171А2 соответствует применяемым к ним требованиям норм летной годности, а также позволит приступить к поставкам вертолетов этой модели на мировые рынки.

Среди основных изменений - увеличение взлетной массы до 13 тонн по категории А; замена состава экипажа (КВС, второй пилот и бортмеханик) на двухчленный (КВС и второй пилот); изменение конструкции фюзеляжа, стабилизатора и килевой балки; замена двигателей на модель ВК-2500ПС-03 и вспомогательной силовой установки на модель SAFIR 5K/G MI.

Ранее холдинг "Вертолеты России" договорился с авиакомпанией "ЮТэйр" о передаче двух Ми-171А2 в опытную эксплуатацию. Также "Вертолеты России" заключили с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) соглашение на поставку машин данного типа в медицинской версии. Холдинг и "Газпром" подписали соглашение о намерениях по созданию вертолетов морского предназначения типа Ми-171А2.

Средний многоцелевой вертолет Ми-171А2 - новейший представитель семейства Ми-8/17, оснащенный интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом бортового оборудования КБО-17 ("стеклянная кабина"), который позволяет эксплуатировать машину без присутствия инженера в составе экипажа.
17.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
ВК-2500
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
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Проекты
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