Вертолетчики в Приморье отработали ракетный удар по базе условного противника



Вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Вертолет Ка-52 "Аллигатор"Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Как сообщили в пресс-службе ВВО, сложность полетов заключалась в том, что экипажи действовали на предельно малой высоте с использованием рельефа местности

ТАСС, 17 августа. Экипажи вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и Ми-8 АМТШ "Терминатор" соединения армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в поселке Черниговка Приморского края, нанесли ракетный удар по базе условного противника, сообщила в четверг пресс-служба ВВО.

"В ходе полетов летчики совершали различные по сложности маневры для ухода от удара средств ПВО "противника" с подавлением его радиолокационных средств. По наведению с командного пункта вертолеты по парам вышли в назначенный район, выполнили поиск и классификацию целей и провели практические стрельбы с применением неуправляемых ракет и пушечного вооружения. Всего было задействовано около 20 экипажей", - сказали в пресс-службе.

Сложность полетов заключалась в том, что экипажи действовали на предельно малой высоте с использованием рельефа местности. Учебно-боевые задачи также выполнялись в ночное время с использованием спутниковых систем навигации, инфракрасной аппаратуры и проборов ночного видения.

Кроме того, экипажи отработали элементы повторного захода для атаки, прикрытия друг друга и ухода из-под ответного удара условного противника.