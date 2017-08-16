Конвертопланы Osprey задействуют в учениях Японии и США на Хоккайдо



V-22 «Osprey»

Источник: Военное обозрение V-22 «Osprey»Источник: Военное обозрение

Американские конвертопланы MV-22 Osprey будут задействованы в совместных учениях военнослужащих США и подразделений Сил самообороны Японии на северном японском острове Хоккайдо. Об этом во вторник сообщил журналистам министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

"К 16 августа конвертопланы будут переброшены на базу Мисава в префектуре Аомори для проведения подготовки к учениям, а 18 августа они будут непосредственно задействованы в проходящих маневрах", - сказал он, уточнив, что всего в учениях, начавшихся 10 августа, примут участие шесть таких машин.

"С точки зрения США, MV-22 Osprey крайне важны для обеспечения безопасности в регионе, и для Японии имеет большое значение, что они будут задействованы в учениях. Мы будем продолжать просить американскую сторону уделять серьезное внимание безопасности полетов этих машин и минимизации их воздействия на местных жителей", - добавил министр.

Японско-американские учения на Хоккайдо начались 10 августа и завершатся 28 августа. В них участвуют около 3,3 тыс. морских пехотинцев США и бойцов наземных Сил самообороны Японии. Учения направлены на укрепление стратегического взаимодействия между подразделениями американских и японских военных.

5 августа у восточного побережья Австралии потерпел крушение конвертоплан MV-22 Osprey - летательный аппарат с поворачивающимися двигателями, обладающий качествами турбовинтового самолета и вертолета. На его борту находились 26 человек, из них были спасены 23, еще трое погибли. Конвертоплан был приписан к третьему экспедиционному корпусу морской пехоты США, базирующемуся на Окинаве.

Размещение MV-22 Osprey на Окинаве уже несколько лет вызывает протесты у японского населения, поскольку с ними неоднократно происходили инциденты. Так, в 2012 году два конвертоплана разбились во Флориде и Марокко. В прошлом году инцидент с этой машиной произошел в зоне Персидского залива, тогда погиб морской пехотинец.