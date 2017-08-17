Военные новости: хватит ли бомб, пилотов и самолетов ВВС США



Запуск JASSM из внутреннего отсека вооружения B-52H

Источник: U.S. Air Force Запуск JASSM из внутреннего отсека вооружения B-52HИсточник: U.S. Air Force

Военные новости, не попавшие на первые полосы

Обострение отношений США и Северной Кореи реанимировали в зарубежной прессе обсуждения о том, в каком состоянии находятся военно-воздушные силы США: хватит ли американцам самолетов, пилотов и бомб, чтобы бомбить КНДР в случае войны. Вся тяжесть авиационных ударов с воздуха ляжет на бомбардировщики B-1, B-2 и B-52. Тактические ядерные удары также скорее всего при худшем развитии событий будут производиться именно с самолетов ВВС США, так как запуски межконтинентальных ракет могут быть восприняты Россией и Китаем как угроза собственной безопасности и накалят обстановку до предела.

Military Times опубликовали статистику по состоянию бомбардировщиков. Согласно этому изданию, из 75 самолетов B-52 только 33 готовы к боевым вылетам, из 62 самолетов B-1 - только 25, а из 20 самолетов B-2 - только семь или восемь готовы к просто полетам.

Бывший Заместитель начальника штаба авиационной разведки ВВС США генерал-лейтенант Дэвид Дептула (David Deptula) заявил, что сегодняшние ВВС страны - самые малочисленные и самые небоеспособные за всю историю США и кризис в отношениях с КНДР хотя бы проливает свет на это.

B-2, призванный наносить ядерные удары, в январе 2017 года был использован в конвенциональной роли против ИГ (организация, запрещенная в России - прим. ред.) в Ливии. Два самолета находились в воздухе 34 часа и для их дозаправки использовали 15 воздушных танкеров.

Но в основном B-2 стараются не задействовать, чтобы машины, которым уже за 20 лет, не вырабатывали ресурс и чтобы не отвлекать их от процесса обучения пилотов. Из 20 самолетов B-2 две машины постоянно находятся на плановом ремонте, две машины - на долгосрочной модернизации, одна - используется для испытаний. Из оставшихся 16 машин только половина готова к полетам здесь и сейчас и, по данным ВВС, только четыре - к непосредственным боевым вылетам.

На Гуаме в 2016 году в ходе учебных вылетов базировались три B-2, но на базе есть только один ангар для полноценного обслуживания B-2. То есть в случае атаки на КНДР ядерным бомбардировщикам придется лететь со своей базы в Миссури. Сегодня на Гуаме официально нет B-2.

Что касается B-1, то на Гуаме базируются всего шесть машин. В июле на острове прошла ротация эскадрилий, и по статистике оказалось, что предыдущее подразделение могло поддерживать 74%-ную боевую готовность B-1, то есть в случае неожиданного приказа сразу взлетят только четыре самолета. При этом стоит отметить, что B-1 уже не несет ядерные заряды и их применение по КНДР поэтому не будет так сильно нервировать Россию и Китай.

Также можно сказать, что с мая этого года B-1 на Гуаме активно совершают учебные вылеты к Корее, включая ночные, где на полигоне Южной Кореи отрабатывают нанесение бомбовых ударов. В августе прошлого года впервые в истории на Гуаме состоялись совместные учебные вылеты всей воздушной ударной троицы: в учениях одновременно приняли участие B-1, B-2 и B-52.

Не все гладко и с пилотами. По данным ВВС, к 1 октябрю 2017 года военно-воздушным силам США будет не хватать одной тысячи пилотов, а может быть и больше. И нехватка ощущается не только среди пилотов истребителей, но это касается и пилотов бомбардировщиков.

ВВС считают, что основная причина оттока и недобора - лучшие условия в гражданской авиации. ВВС предложили пилотам бонусы вплоть до 35 тысяч долларов ежегодно и до 455 тысяч суммарно за 13 лет, но это не исправило ситуацию. Другая причина - это перевод пилотов в подразделения, работающие с беспилотниками. В данном направлении также ощущается нехватка операторов дронов. При этом перевод пилотов проводится в приказном порядке, что не нравится людям, которые привыкли летать сами, а не сидеть за пультами дистанционного управления.

В 2015 году провели опрос, почему пилоты уходят из ВВС США. Как оказалось - финансы не являются единственной причиной. 37% опрощенных сказали, что их не устраивали "дополнительные обязанности". Эти обязанности (61 дополнительная обязанность в официальном списке) включали в себя не только работу с бумагами, но и проведение курсов по оказанию первой помощи, обучение онлайн или, например, ведение сайтов в интернете. В 2016 году Пентагону даже пришлось выпустить специальную инструкцию по предотвращению непрофильной загрузки пилотов.

В июле Boeing опубликовал свои прогнозы по количеству необходимых пилотов для коммерческих авиалиний. Согласно прогнозу, к 2036 году с ростом числа самолетов в работе и с ростом авиаперевозок миру потребуется 637 тысяч новых пилотов. Из них 117 тысяч - это потребность Северной Америки. Сегодня пилоты увольняются и выходят на пенсию быстрее чем в индустрию вливаются новые. Гражданские компании вынуждены сокращать рейсы и терять деньги. Поэтому борьба за военных пилотов, у которых уже есть большое число вылетов, будет только обостряться и им будут предлагаться все лучшие условия до стабилизации рынка. При этом запрос будет исходить не только от авиакомпаний в США, но и из стран Азии, которые готовы платить летчикам большие деньги.

При этом проблемы ВВС не ограничиваются просто нехваткой пилотов. Низкий процент боеспособных бомбардировщиков объясняется еще и тем, что помимо пилотов ВВС США не хватает техников и обслуживающего персонала. Их недостающее число оценивается в 3500 человек. Другая проблема - возраст машин. Средний возраст самолетов в американских ВВС - 28 лет. В то время как в коммерческой авиации этот показатель составляет всего 10 лет. Военные самолеты стареют и все меньше людей готовы их содержать в боеспособном состоянии.

И, наконец, поднимается и вопрос банальной достаточности бомб и ракет для ведения войны. В ходе недавних боевых действий против ИГ в Сирии, Ираке, Ливии, против талибов в Афганистане и против террористов в Сомали и Йемене американцы израсходовали 56 тысяч единиц высокоточного и "умного" оружия (боеприпасы с лазерным и инфракрасным наведением, JDAM (Joint Direct Attack Munitions), ракеты Hellfire и т.п.). За последние три года эти цифры еще выше. В год Пентагон в целом тратит на эти виды боеприпасов около двух миллиардов долларов.

Генерал-майор ВВС США Джеймс Мартин (James Martin) заявил, что текущие военные кампании вызывают трудности в обеспечении ВВС боеприпасами. За 2018 год военно-воздушные силы хотели бы восполнить свыше 39 тысяч единиц высокоточного и "умного" оружия, а просьбы ВВС о необходимости срочного увеличения бюджета на закупку этих боеприпасов звучат как минимум уже два года.

И это без учета возможных боевых действий против Северной Кореи. Начальник штаба Военно-воздушных сил США генерал Марк Уэлш (Mark Welsh) предупреждал, что бомбы тратятся быстрее, чем их закупают.

В итоге еще в прошлом году Lockheed Martin объявили об увеличении производства ракет Hellfire с 500 до 650 в месяц и в четыре раза увеличили производство бомб Paveway II с лазерным наведением. Компания Boeing планирует увеличить производство бомб GBU-39 в следующем году в пять раз (с тысячи единиц до пяти тысяч). В 2015 году Boeing производил восемь тысяч единиц JDAM, а в 2018 году будет производить как минимум 36 500 единиц. Арсеналы активно восполняются и увеличиваются, но трудно сказать, хватит ли текущих запасов на кампанию против КНДР.

Илья Плеханов