Кресло-трансформер корабля "Федерация" способно спасти космонавта при 70-кратной перегрузке



Предполагаемый облик российского космического корабля «Федерация»

Источник: ic.pics.livejournal.com Предполагаемый облик российского космического корабля «Федерация»Источник: ic.pics.livejournal.com

Разрабатываемое для космического корабля "Федерация" кресло-трансформер, будет способно сохранить жизнь космонавта даже при 70-кратной ударной перегрузке, сообщил гендиректор — главный конструктор НПП "Звезда" (Томилино, Московская область) Сергей Поздняков.

"Чуть ли не при 70 g перегрузки мы спасаем. Здесь даже не величина важна. Самое главное — это длительность воздействия", — сообщил Поздняков в интервью, которое будет опубликовано в ближайшем номере журнала "Армейский стандарт".

При полете на истребителе максимальная перегрузка для летчика по физиологическим ограничениям составляет 9-12 g.

Гендиректор напомнил, что НПП "Звезда" выполняет контракт с разработчиком корабля "Федерация" — корпорацией "Энергия" — и разрабатывает скафандр и кресло для космического корабля нового поколения "Федерация".

По его словам, новый корабль больше, чем "Союз" и "нет необходимости делать максимально компактные кресла для экономии места на корабле в условиях ограниченного объема, как на "Союзе". Сегодня для каждого члена экипажа "Союза" изготавливается индивидуальный ложемент, из-за чего ложемент получается дорогим, и его изготовление занимает продолжительное время.

"По техническому заданию, кресло, которое мы создаем для "Федерации", должно быть универсальным, рассчитанным на использование любым человеком, который отправляется в полет. То есть для каждого космонавта потребуется не замена ложемента, а его индивидуальная подгонка. Значит, кресло должно иметь устройство, механизмы для настройки его габаритов и формы под параметры любого человека. Мы сделали прототип такого кресла, эргономический макет. В принципе по эргономике мы вопрос отработали. У нас сейчас в производстве первый опытный образец", — сообщил гендиректор.

Он пояснил, что при изготовлении кресла-трансформера используется специальная технология, а также частично композиты.

"Опытный образец мы должны доделать в этом году. Следующий год будут идти наши внутренние испытания. Ну, еще год, когда мы будем делать установочную партию, чтобы разместить на опытных кораблях", — сообщил гендиректор.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2016 года "Роскосмос" объявил конкурс на создание пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация". Стоимость контракта составила 57,5 млрд рублей. Новый корабль в перспективе должен заменить корабли "Союз МТА". В рамках летных испытаний корабль совершит два беспилотных полета. Отмечается, что численность экипажа корабля составит от четырех до шести человек, масса доставляемого и возвращаемого груза — не менее 100 кг.