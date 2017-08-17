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Военно-морской флот России пополнит разъездной катер проекта 21270

17.08.2017 ЦАМТО 321 1
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Сапсан
Построенный на АО "Окская судоверфь" для Министерства обороны России рейдовый разъездной катер (катер связи) "Сапсан" проекта 21270
Источник: АО "Окская судоверфь"

ЦАМТО, 16 августа. На Окской судоверфи состоялась торжественная церемония спуска на воду рейдового разъездного катера "Иоанн Кронштадтский" проекта 21270 "Сапсан", спроектированного Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и предназначенного для ВМФ России.

После дооборудования и завершения швартовных, заводских и государственных испытаний катер будет передан Ленинградской военно-морской базе (ВМБ).

Катера проекта 21270 предназначены для обеспечения служебных разъездов. В том числе, для принятия парадов кораблей ВМФ России руководящим составом Министерства обороны.

В соответствии с тактико-техническими характеристиками катер "Сапсан" способен осуществлять доставку личного состава в количестве до 20 человек на удаление до 50 миль от точки выхода в море.

При проектировании данного катера были заложены условия, позволяющие его безопасную эксплуатацию при волнении моря до 5 баллов.

Контракт на строительство катера "Иоанн Кронштадтский" был заключен с Окской судоверфью чуть более года назад – 25 февраля 2016 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Справочно:

Длина катера – 27,4 м, ширина – 6,5 м, осадка – 1,6 м, водоизмещение – 110 т, скорость – 22 узла, пассажировместимость – до 20 человек.
16.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ЦМКБ "Алмаз"

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
UA
Федорович
12
№1
17.08.2017 11:17
Что-то мне стало стыдно за наше кораблестроение: "Надо ли объявлять о каждом построенном разъездном катере". Их у нас, наверное не одна сотня, одним больше, одним меньше, боеготовность ВМФ от этого не меняется, разве что будет на чем военных чиновников катать...
+2
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