Военно-морской флот России пополнит разъездной катер проекта 21270
|
|
Построенный на АО "Окская судоверфь" для Министерства обороны России рейдовый разъездной катер (катер связи) "Сапсан" проекта 21270
Источник: АО "Окская судоверфь"
ЦАМТО, 16 августа. На Окской судоверфи состоялась торжественная церемония спуска на воду рейдового разъездного катера "Иоанн Кронштадтский" проекта 21270 "Сапсан", спроектированного Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и предназначенного для ВМФ России.
После дооборудования и завершения швартовных, заводских и государственных испытаний катер будет передан Ленинградской военно-морской базе (ВМБ).
Катера проекта 21270 предназначены для обеспечения служебных разъездов. В том числе, для принятия парадов кораблей ВМФ России руководящим составом Министерства обороны.
В соответствии с тактико-техническими характеристиками катер "Сапсан" способен осуществлять доставку личного состава в количестве до 20 человек на удаление до 50 миль от точки выхода в море.
При проектировании данного катера были заложены условия, позволяющие его безопасную эксплуатацию при волнении моря до 5 баллов.
Контракт на строительство катера "Иоанн Кронштадтский" был заключен с Окской судоверфью чуть более года назад – 25 февраля 2016 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
Справочно:
Длина катера – 27,4 м, ширина – 6,5 м, осадка – 1,6 м, водоизмещение – 110 т, скорость – 22 узла, пассажировместимость – до 20 человек.
|
16.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.08.2017 ВМФ России скоро получит катер "Иоанн Кронштадтский"
16.08.2017 Погоня за целью
31.07.2017 Спущен на воду головной малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800
31.07.2017 Корвет "Громкий" покинул цех Амурского судостроительного завода
14.07.2017 Малый ракетный козырь. Каспийские "Буяны" способны дать бой даже крейсеру
12.07.2017 Интервью с генеральным директором ПАО "СЗ "Северная верфь" Игорем Пономаревым
10.07.2017 Стоимость корветов, строящихся на Северной верфи
05.07.2017 Корвет "Совершенный" завершил проведение государственных ходовых испытаний
|
Федорович
12
|
№1
17.08.2017 11:17
Что-то мне стало стыдно за наше кораблестроение: "Надо ли объявлять о каждом построенном разъездном катере". Их у нас, наверное не одна сотня, одним больше, одним меньше, боеготовность ВМФ от этого не меняется, разве что будет на чем военных чиновников катать...
|
+2Сообщить модератору