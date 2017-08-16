Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"

17.08.2017 ТАСС 239 0
0
Понравилась новость?
 0
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Вице-премьер считает, что "если иметь дело напрямую с теми, кто имеют строительные мощности и профессиональных подготовленных специалистов, то вопросов быть не должно"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что до четверти средств, выделенных на строительство космодрома Восточный, уходило к фирмам-"прокладкам". "Проблема ведь Спецстроя была в том, что там были некие такие "прокладки". Когда на каждой "прокладке" оставалось от 8% до 25% сметы стоимости объекта - это, я считаю, преступление", - сказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Поэтому эти люди, конечно, сейчас будут отвечать перед следователями", - заверил вице-премьер.

Рогозин считает, что "если иметь дело напрямую с теми, кто имеют строительные мощности и профессиональных подготовленных специалистов, то вопросов быть не должно".

В 2012 году появились первые сведения о задержках выплаты зарплат рабочим организаций-подрядчиков строительства космодрома, а также о возможном срыве сроков строительства.

В 2014-2015 годах против бывшего главы Дальспецстроя Юрия Хризмана и руководства ряда компаний-подрядчиков строительства были возбуждены уголовные дела в связи с невыплатой зарплат и невыполнения обязательств. В 2015 году прокурорами возбуждено 35 уголовных дел, общий ущерб от нарушений при строительстве космодрома оценивался правоохранительными органами в 5,4 млрд руб.; в 2016 году - 17 уголовных дел, нарушения на сумму 2,5 млрд руб. На март 2017 года задолженность по зарплате строителям космодрома составляет около 175 млн руб.
16.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Спецстрой России
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.08 15:45
  • 2
Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России
  • 17.08 15:41
  • 34
Вверх-вниз
  • 17.08 15:04
  • 6
Совместная экспедиция Минобороны и Центра подводных исследований РГО отправляется на остров Матуа
  • 17.08 14:47
  • 16147
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 14:37
  • 4
Военная полиция ЗВО получила более 100 комплектов защиты "Панцирь"
  • 17.08 13:45
  • 5228
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.08 13:23
  • 18
Разведка США и эксперты нашли украинские двигатели на новых ракетах КНДР
  • 17.08 13:10
  • 2
Первая плазменная ракета готова к испытаниям
  • 17.08 12:58
  • 1
Военные новости: хватит ли бомб, пилотов и самолетов ВВС США
  • 17.08 12:09
  • 1
Рогозин: российские космические пуски должны быть дешевле американских
  • 17.08 11:43
  • 2
В России разработан беспилотник с гибридной силовой установкой
  • 17.08 11:26
  • 1
Сильная армия – достойный ответ на милитаризацию Восточной Европы
  • 17.08 11:17
  • 1
Военно-морской флот России пополнит разъездной катер проекта 21270
  • 17.08 11:12
  • 191
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 17.08 11:10
  • 5
Индийские СМИ нашли виновных в неудаче на танковом биатлоне: танки Т-90
другие обсуждаемые темы