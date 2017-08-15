На форум "Армия-2017" впервые приедут компании из ЮАР, Чехии и Израиля



Экспозиция военной техники в преддверии открытия Международного военно-технического форума Армия-2017. 15 августа 2017

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Экспозиция военной техники в преддверии открытия Международного военно-технического форума Армия-2017. 15 августа 2017Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Компании из ЮАР, Чехии и Израиля впервые приедут на форум "Армия-2017", заявил журналистам генеральный директор компании МКВ - официального устроителя международного военно-технического форума "Армия-2017" Анатолий Едрёнкин.

"В этом году появились новые иностранные экспозиции: ЮАР, компании из Чехии, Израиля и других иностранных государств", - сказал Едрёнкин.

Он отметил, в этом году экспозиция форума существенно выросла - с 11 до 18 тысяч экспонатов, которые будут продемонстрированы разработчиками и производителями.

"Открылись и работают павильоны ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, госкорпорации "Ростех", Объединённой авиастроительной корпорации, Объединённой судостроительной корпорации, "Корпорации тактическое ракетное вооружение", концернов "Алмаз-Антей" и "Калашников", - сказал Едрёнкин.

Он заявил, что на стартующем 22 августа форуме существенно выросла научно-деловая программа: на нем пройдёт 140 мероприятий, "круглых столов" и симпозиумов вместо 104 в прошлом году.

"Зрителей ждёт богатейшая демонстрационная программа: она пройдёт на полигоне Алабино. Главной новинкой в этом году безусловно станет ночной демонстрационный показ, который проводится впервые в истории выставки", - отметил Едрёнкин.

Ещё одной новинкой он назвал возможность для каждого посетителя на базе многофункционального огневого центра, открывшегося в этом году, пройти обучение стрельбе из карабина и пистолета.

Также зрителям будет представлено шоу "Вежливые люди" - демонстрационная программа, имитирующая реальные боевые действия.

"Отдельная гордость форума - экспозиция "Инновационный клуб", которая развернётся на площади 1,3 тысячи квадратных метров. Там представят свои разработки в интересах оборонно-промышленного комплекса ведущие российские молодые учёные, аспиранты, студенты и военнослужащие научных рот", - сказал Едрёнкин.

Кроме того, впервые для участия в форуме прилетит пилотажная группа "Турецкие звезды".

Общая площадь экспозиции, по словам главы компании-устроителя "Армии-2017", составит сотни тысяч квадратных метров.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" продлится с 22 по 27 августа.