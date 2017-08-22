Танцующие танки



Экспозиция военной техники в преддверии открытия Международного военно-технического форума Армия-2017. 15 августа 2017

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Экспозиция военной техники в преддверии открытия Международного военно-технического форума Армия-2017. 15 августа 2017Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

"Армия-2017": конец лета будет жарким

"Армия-2017" готовит для посетителей множество сюрпризов. "Военно-промышленный курьер" стал свидетелем того, как разворачивалась специальная экспозиция "Инновационный клуб".

Здесь представлены разработки в интересах ОПК, подготовленные к показу молодыми конструкторами, аспирантами и студентами, военнослужащими научных рот. Идея такова: объединить в инновационном клубе усилия начинающих исследователей, чтобы не смотрели в сторону заграницы, а поднимали свою промышленность. Предполагается создать базу данных: некие паспорта молодых ученых, где были бы отражены все их достижения и результаты. Тогда любому генеральному конструктору будет гораздо легче набирать себе коллег и помощников.

Нарушителя выдаст пульс

“Прибор пригодится для проверки на детекторе лжи, выявления потенциальных нарушителей на границе”

Кое-что удалось увидеть и даже испытать. Например, принять участие в бою на виртуальном полигоне. Генеральный директор АО "Полигон" Алексей Антонов рассказал, что представленный здесь тактический тренажер с применением технологии виртуальной реальности предназначен для наработки правильных поведенческих навыков при ведении боя в городе, горно-лесистой местности, в стесненных условиях. Используется достаточно простая коммерческая платформа, на которой реализован уникальный авторский контент. Тренажер предназначается для закрепления навыков, необходимых в бою: быстроты мышления, реакции, вскрытия замыслов противника, ответного огня. Военнослужащий находится в шлеме виртуальной реальности, с электронным макетом автомата, из которого можно имитировать стрельбу по боевикам, засевшим в развалинах сирийской Пальмиры. Обозреватель "ВПК" прошел краткий курс обучения и сделал вывод, что это очень эффективный тренажер, позволяющий экономить боеприпасы, развивать навыки, позволяющие один на один бороться с виртуальным, но коварным и расчетливым противником. Как новинку оценят военные эксперты – покажет время.

У нас по-прежнему хватает проблем с изготовлением современных беспилотных летательных аппаратов, их даже приходилось закупать в Израиле. Но есть энтузиасты, которые в инициативном порядке создают интересные образцы. Естественно, они также требуют экспертной оценки, но их уже можно хотя бы потрогать руками и даже испытать.

Перед сотрудниками курского ОКБ "Авиаавтоматика", например, стояла задача сделать относительно дешевый ударный БЛА, способный нести приличную полезную нагрузку. И это, судя по всему, удалось. Аппарат из композитных материалов под названием "Юпитер" весит всего 150 кг, но может поднимать до четырех контейнеров по 15 кг или два по 25 кг. Такой может быть и бомбовая нагрузка. На первый взгляд не так уж много, но если в налете на противника участвует, скажем, до десяти аппаратов, эффект будет. "Юпитер" имеет разные каналы наведения, от спутникового до телевизионного, лазерное целеуказание. По команде с земли может наносить удары по разведанным целям. Продолжительность полета – до 8 часов.

Немаловажно, что аппарат получился достаточно бюджетным по общемировым меркам. "Цена при штучном изготовлении – до 7 млн. рублей, – говорит представитель ОКБ Артем Зинченко. – Сравните со стоимостью БЛА "Форпост". Его по израильской лицензии выпускает для Министерства обороны Уральский завод гражданской авиации. Три "Форпоста" с наземным оборудованием стоят около 2 млрд. рублей. Как говорится, почувствуйте разницу".

Военным ведомством, по некоторым данным, уже закуплено около 70 БЛА "Форпост". А у "Юпитера" тактико-технические характеристики не только не хуже, некоторые даже лучше: скорость под 200 км/час, радиус 800 км, продолжительность полета – 8 часов. На нем пока стоит поршневой двигатель немецкой фирмы, но производство подобного уже осваивают на Казанском авиазаводе. Причем внутри БЛА установлено оборудование, уже прошедшее испытание в МО РФ. Если наладить серийное изготовление таких аппаратов, цена станет еще ниже. Сейчас конструкторы работают над тем, чтобы обеспечить его запуск с катапульты, пока же он взлетает с грунта. Управляется оператором, но может работать и в автоматическом режиме. "Как доведем БЛА до ума, предложим его на рассмотрение Минобороны, – сообщил Зинченко. – Два аппарата уже летают в тестовом режиме".

Постепенно Россия выходит из провала, в котором оказалась из-за невнимания к БЛА. В Кронштадте налажен выпуск больших ударных беспилотников "Альтиус". Если дело не застопорится, со временем догоним Израиль.

Руслан Шигапов, старший оператор научной роты № 8 Военно-медицинской академии им. Кирова, с гордостью демонстрировал свою разработку – программный комплекс для измерения частоты сердечных сокращений и дыхательных движений человека на расстоянии. В качестве источника излучения используется искусственное или естественное освещение. А датчиком служит самая обычная веб-камера, которая передает данные на компьютер. Далее программа, разработанная в научной роте, вычисляет изменения поглощаемого кровью человека света и на основании этого высчитывает частоту сердечных сокращений. Комплекс может применяться для оценки состояния военнослужащих при поступлении в лечебное учреждение или динамического наблюдения за пациентами с ограниченными возможностями передвижения. Он позволяет замерять жизненно важные показатели при невозможности использования пульсоксиметра, например, при ампутации конечностей. Может использоваться для тестирования состояния военнослужащих при подвижных нагрузках: беге, ходьбе или для скрытного измерения сердечных сокращений, например, при проверке на детекторе лжи, выявлении потенциальных нарушителей при прохождении контрольно-пропускных пунктов на границе.

Вежливые стрельбы

"По итогам прошлого года отобраны образцы ВВСТ, которые уже прошли испытания или находятся сейчас на их заключительном этапе, – сообщил заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности (ГУНИД) Минобороны РФ генерал-майор Роман Кордюков. – К примеру, фазированная помехозащищенная антенная решетка для РЛС. Сейчас она закупается в интересах Министерства обороны".

"Армия-2017" напомнит о "вежливых людях". Как рассказал "Военно-промышленному курьеру" гвардии сержант Воздушно-десантных войск Никита Шалунов, его подразделение, участник шоу "Вежливые люди", воссоздаст в "Динамическом показе-2017" обстановку огневого контакта на дальней, средней и ближней дистанциях. Задача бойцов – уничтожить противника из стрелкового оружия и гранатометов.

Для динамического показа в Алабине доставлено более 200 единиц различной техники, причем программа полностью отличается от прошлогодней. Показательные выступления завершатся "Танковым балетом", исполняемым на штатных Т-80 и Т-90, с синхронным пилотированием звена вертолетов. Среди главных новинок – ночной показ техники.

Роман Кордюков подтвердил, что в форуме "Армия-2017" участвуют представители более ста государств. Формат участия зарубежных делегаций различен – от министров обороны до военных атташе. Кстати, для экспозиций ЮАР, Чехии, Израиля, некоторых других стран нынешний форум – дебют.

Генеральный директор компании "Международные конгрессы и выставки" Анатолий Едренкин напомнил, что экспозиция форума расширилась с 11 до 18 тысяч экспонатов. На постоянной основе будут работать павильоны ГК "Ростех", ОАК, ОСК, КТРВ, концернов "Алмаз-Антей" и "Калашников".

Научно-деловая программа выросла со 104 до 140 мероприятий. Это конференции, "круглые столы", симпозиумы. В многофункциональном огневом центре, открывшемся в этом году, каждый посетитель при желании может пройти обучение стрельбе из пистолета и карабина.

Олег Фаличев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 32 (696) за 23 августа 2017 года