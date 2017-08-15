Роскосмос: число пусков ракет на Восточном будет увеличено до четырех-пяти в 2018 году



Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава "Роскосмоса" Игорь Комаров во время посещения строящегося космодрома "Восточный"

Источник: Игорь Агеенко/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава "Роскосмоса" Игорь Комаров во время посещения строящегося космодрома "Восточный"Источник: Игорь Агеенко/ТАСС

В 2019 году госкорпорация намерена заключить коммерческие контракты с OneWeb и увеличить объем пусков до шести-восьми, отметил Игорь Комаров

ТАСС, 15 августа. Количество пусков на космодроме Восточный в 2018 году будет увеличено в два раза по сравнению с текущим годом, в 2019 году госкорпорация "Роскосмос" рассчитывает увеличить число пусков до шести- восьми. Об этом сообщил глава госкорпорации Игорь Комаров в эфире телеканала "Россия 24".

"Что касается следующего года, то мы планируем увеличить нашу программу до четырех-пяти пусков и уже в 2019 году выходить на коммерческие контракты с OneWeb, которые будут подписаны, и увеличить объем пусков до шести-восьми", - сказал он.

Комаров добавил, что ему "хотелось бы видеть на уровне 10 пусков" в год, но "в нынешней ситуации от четырех до шести пусков - это нормальная работа космодрома". По его словам, все строительные работы по старту, по техническому комплексу, по заборным сооружениям, по системе безопасности будут закончены в конце года или до февраля 2018 года.

Ранее глава Роскосмоса сообщал, что на декабрь 2017 года запланированы два пуска с Восточного.

Первый и пока единственный старт с нового космодрома был проведен в конце апреля 2016 года. Носитель "Союз-2.1а" вывел на орбиту три космических аппарата.