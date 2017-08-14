Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны опубликовало видео с самыми зрелищными моментами АрМИ-2017

15.08.2017 ТАСС 166 0
0
Понравилась новость?
 0
Церемония открытия Армейских международных игр АрМИ-2017. Архивное фото
Церемония открытия Армейских международных игр АрМИ-2017. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

В подборку вошли эпизоды всех конкурсов Армейских международных игр от начальных этапов до финальных состязаний

Минобороны опубликовало видео по случаю завершения Армейских международных игр-2017 (АрМИ). Ролик, в котором запечатлены самые зрелищные моменты прошедших состязаний, опубликован на официальном сайте и на страницах ведомства в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Twitter и YouTube.



В подборку вошли эпизоды всех конкурсов АрМИ-2017 от начальных этапов до финальных состязаний. 

Среди них яркие моменты прохождения полосы препятствий на "Военно-медицинской эстафете" с участием девушек-военнослужащих, полеты истребителей на конкурсе "Авиадартс", не уступающая им по зрелищности индивидуальная гонка РХБ разведчиков в рамках состязания "Безопасная среда", а также ставшие уже традиционными кадры с полигона Алабино, где проходили заезды "Танкового биатлона".

В заключительной части видео авторы показали кадры церемонии награждения и итогового выступления министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Армейские международные игры открылись 29 июля и завершились 12 августа. В соревнованиях на 22 полигонах в России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая участвовали команды из 28 стран.
14.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Белоруссия
Казахстан
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Авиадартс
АРМИ-20XX
Медицина
Танковый биатлон

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.08 06:03
  • 159
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 15.08 04:54
  • 7
США удвоят число подлодок «Вирджиния» против России и Китая
  • 15.08 04:45
  • 5
НАТО продолжает “скрытую” подготовку к нападению на Россию и Беларусь
  • 15.08 04:34
  • 26
"Проект «Курганец 25» оказался неудачным"
  • 15.08 04:19
  • 23
Сергей Шойгу занес сапог над челнинской «ядерной» сороконожкой
  • 15.08 04:10
  • 1
Немецкие СМИ сообщили, что Иран тайно переправил вооружения в Россию
  • 15.08 04:07
  • 1
Шойгу надеется на сохранение динамики военного сотрудничества с Сербией
  • 15.08 03:53
  • 1
Почти пять тысяч курсантов пришли в летные училища в 2017 году
  • 15.08 03:44
  • 1
Первый патрульный корабль ледового класса спустят на воду в 2019 году
  • 15.08 03:31
  • 1
Ядерное оружие нужно уничтожать последним
  • 15.08 03:07
  • 2
Тимошенко назвала катастрофой для Украины возможную поставку ракетных двигателей в КНДР
  • 15.08 01:38
  • 5211
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.08 22:51
  • 1040
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 21:09
  • 84
Перспективная модификация МС-21-400 будет востребована на мировом рынке
  • 14.08 19:54
  • 10
Израиль защитится от Ирана "Стрелами"
другие обсуждаемые темы