Минобороны опубликовало видео с самыми зрелищными моментами АрМИ-2017
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Церемония открытия Армейских международных игр АрМИ-2017. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
В подборку вошли эпизоды всех конкурсов Армейских международных игр от начальных этапов до финальных состязаний
Минобороны опубликовало видео по случаю завершения Армейских международных игр-2017 (АрМИ). Ролик, в котором запечатлены самые зрелищные моменты прошедших состязаний, опубликован на официальном сайте и на страницах ведомства в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Twitter и YouTube.
В подборку вошли эпизоды всех конкурсов АрМИ-2017 от начальных этапов до финальных состязаний.
Среди них яркие моменты прохождения полосы препятствий на "Военно-медицинской эстафете" с участием девушек-военнослужащих, полеты истребителей на конкурсе "Авиадартс", не уступающая им по зрелищности индивидуальная гонка РХБ разведчиков в рамках состязания "Безопасная среда", а также ставшие уже традиционными кадры с полигона Алабино, где проходили заезды "Танкового биатлона".
В заключительной части видео авторы показали кадры церемонии награждения и итогового выступления министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.
Армейские международные игры открылись 29 июля и завершились 12 августа. В соревнованиях на 22 полигонах в России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая участвовали команды из 28 стран.
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14.08.2017
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