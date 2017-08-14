В МАИ отмечают возросший интерес абитуриентов к сложным инженерным специальностям



Московский авиационный институт «МАИ» Московский авиационный институт «МАИ»

Московский авиационный институт (МАИ) подвел предварительные итоги конкурсного набора абитуриентов, сообщает пресс-служба вуза.

"Существенно вырос интерес абитуриентов к сложным в изучении профильным для МАИ инженерным специальностям: самолето- и вертолетостроению, ракетостроению и двигателестроению. Также возрос конкурс на программы подготовки, связанные с изучением систем управления и интегрированных систем летательных аппаратов", — говорится в сообщении, поступившем в RNS.

Востребованным направлением стали программы подготовки по информационным технологиям и программированию. "Для поступления по меганаправлению "Математика и информатика", на котором осуществляется обучение по этим программам, средние цифры ЕГЭ составили около 80 баллов. По ряду программ подготовки конкурс на данном направлении составил более 20 человек на место", — говорится в сообщении.

По числу бюджетных мест для студентов по программам подготовки в сфере информатики и вычислительной техники МАИ занимает третье место среди всех вузов России.

"В рамках приемной кампании — 2017 мы применили новые подходы при взаимодействии с абитуриентами. В МАИ работала высокотехнологичная приемная комиссия: была внедрена система электронной очереди и другие удобные и быстрые сервисы, которые стали лицом современного университета. Также была проведена модернизация сайта приемной комиссии и активизирована работа в социальных сетях, благодаря чему абитуриенты могли оперативно отслеживать всю информацию о поступлении в режиме он-лайн", — сказал ответственный секретарь приемной комиссии МАИ Александр Гетманов, которого цитирует пресс-служба.