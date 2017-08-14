Чистая прибыль "Сухого" в первом полугодии выросла на 4,6% — до 2,4 млрд рублей
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ОАО «ОКБ Сухого»
Источник: www.mai.ru
Чистая прибыль авиационной компании "Сухой" за первое полугодие 2017 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,6% и достигла 2,4 млрд рублей, следует из отчета компании.
Согласно отчету, в 2016 году чистая прибыль компании за первое полугодие составляла 2,29 млрд рублей. Выручка "Сухого" за полугодие выросла на 68,8% и составила 49,2 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года выручка составила 29,1 млрд рублей.
"Сухой" — российская авиационная холдинговая компания, занимающаяся разработкой, производством и послепродажным обслуживанием боевых и гражданских самолетов. 57% акций холдинга принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации.
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14.08.2017
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