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"Проект «Курганец 25» оказался неудачным"

11.08.2017 Военное обозрение 1967 10
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Курганец-25
Перспективная боевая машина пехоты Б-11 ("Объект 695") в предсерийном исполнении на средней гусеничной платформе "Курганец-25" разработки АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" (Курган)
Источник: Александр Грек / www.popmech.ru

Информационный портал города Курган "Курган и курганцы" опубликовал материал, в котором рассказано о проблемах Курганского машиностроительного завода. Это тот самый завод, который занят выпуском военной техники, включая новейшую гусеничную платформу для боевой машины пехоты – «Курганец-25». Напомним, что БМП на базе «Курганец-25» была продемонстрирована на парадах в честь годовщины Победы 9 мая в российской столице.


В материале приводится заявление бывшего заместителя главного инженера Курганского машзавода Данила Релина. По его словам, проект гусеничной платформы, о которой речь шла выше, является неудачным.


Из заявления производственника:

Проект «Курганец-25» оказался неудачным, необходима новая машина, а значит, техническое задание на её разработку. Но кто его должен составить — не ясно.


При этом не отмечается, что именно делает «Курганец-25» неудачным проектом. Или кто...


Рабочая группа сошлась во мнении, что нужно незамедлительно направить обращение в кабинет министров РФ с целью разъяснить ситуацию с платформой для БМП. Отмечено, что нужно определиться с тем, будет ли предприятие задействовано в производстве абсолютно новой, «прорывной» модели, или сконцентрируется на модернизации имеющейся платформы.


На этом фоне обнаруживаются и явные проблемы у самого Курганмашзавода, который фактически оказался доведённым до банкротства. Члены рабочей группы направили обращение в Курганскую облдуму с просьбой взять ситуацию под контроль и не дать негативным процессам, связанным с предприятием, усугубиться.
10.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Продукция
Курганец-25
Компании
Курганмашзавод

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  • Комментарии
Комментариев 10, отображено с 1 по 10
RU
beka1
1138
№1
11.08.2017 01:30
Едрит-Мадрид! А мужики то из МО и не знают! Хорошо, что на земле Российской живёт такой ,,принципиальный  правдоруб,,  как Релин!
+5
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RU
Олег Бахарев
1854
№2
11.08.2017 01:57
В фразе "В материале приводится заявление бывшего заместителя главного инженера Курганского машзавода Данила Релина", ключевое слово это "бывший". Обиженный сотрудник-неудачник, уволенный за профессиональное несоответствие изливает свою накопившуюся желчь на бывшее место работы.

Что же касается высоты Курганца, как и Бумеранга - то это компромисс в попытке удовлетворить взаимно-противоречивым требованиям одновременной защиты и от гранатометов и от мин. Для защиты от гранатометов выгоден максимально низкий корпус, а в защите от мин выгоден наоборот максимально высокий корпус, чтобы у подвешенных к потолку сидений ход демпфирования взрывного подбрасывания корпуса был больше. При этом, если защита от гранатометов может совершенствоваться навесом дополнительного оборудования, то защита от мин может быть осуществлена только конструктивно. Логичным следствием этого утверждения и является общемировая тенденция к увеличению высоты бронетранспортеров и БМП.
+10
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RU
Байкал57
254
№3
11.08.2017 06:25
Как бы растянуть доработку "Курганца" лет на 5, за это время хоть бы с тысячу произвести БМД-4М, производство сохранится и до ума доведут мотострелка.  
Ожидаем Сирия-Ирак(с Ираном против США, Абрамсы и Апачи, ПТУР вволю), Средняя Азия с Казахстаном(против малого количества ПТУР бармалеев) или Донбасс(тысячи ПТУР США).
Ни те, ни эти минировать массово не собираются.
0
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RU
4KOt
223
№4
11.08.2017 12:09
Цитата, Байкал57 сообщ. №3
Ни те, ни эти минировать массово не собираются.
смотря какая по величине и срокам война
можно  и минировать, фугасы на обочине или на дороге вовсю, города (Сирия и пр) все заминированы вдоль и поперек. вы сугубо не правы
0
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RU
Андрей Л.
9176
№5
11.08.2017 13:58
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №2
В фразе "В материале приводится заявление бывшего заместителя главного инженера Курганского машзавода Данила Релина", ключевое слово это "бывший". Обиженный сотрудник-неудачник, уволенный за профессиональное несоответствие изливает свою накопившуюся желчь на бывшее место работы.

Может быть надо было чуть-чуть поискать информацию, прежде чем писать что-то...
Известный заводчанин Данил Захарович Релин – один из самых уважаемых курганцев - обращаю внимание на источник и на дату.
+1
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RU
Восход
13098
№6
11.08.2017 14:43
Сразу было ясно, что без закупок БМП-3 и выборочной модернизации БМП-2 не обойтись.
0
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RU
Preussen
939
№7
11.08.2017 14:45
Цитата, q
Обиженный сотрудник-неудачник, уволенный за профессиональное несоответствие изливает свою накопившуюся желчь на бывшее место работы.
  
Диваноидам похер, что писать. Встают в стойку при любом негативном упоминании про рос. оружие даже не стараясь разобраться в причинах этого.
-1
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RU
Андрей Л.
9176
№8
11.08.2017 15:57
Цитата, Восход сообщ. №6
Сразу было ясно, что без закупок БМП-3 и выборочной модернизации БМП-2 не обойтись.

Сразу было ясно, что опытом разработки и эксплуатации БМП-3 пренебрегать не нужно.
0
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RU
MaoDz
1012
№9
11.08.2017 16:49
Цитата, q
Сразу было ясно, что опытом разработки и эксплуатации БМП-3 пренебрегать не нужно.
Вообще никаким опытом по данной тематике пренебрегать не нужно, имхо. И иностранным в том числе.
Крайне интересно, в чем проблема и чем не устраивает курганец. Может опыта из Сирии "подвезли"?
0
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RU
maxville
531
№10
11.08.2017 16:56
Я, честно, не понимаю как его так можно долго катать? Ну это же не самолёт, или подводная лодка. "Штучка" на гусеницах :D покататься, пострелять, проверить защиту и вроде как всё. Или там используются принципиально новые технологии требующие 3-х летних испытаний?
0
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