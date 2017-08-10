Цены на автоматы Калашникова на "черном" рынке Бельгии после терактов выросли втрое



AKM247C – американский клон АК-47 производства корпорации Inter Ordinance

Источник: ioinc.us AKM247C – американский клон АК-47 производства корпорации Inter OrdinanceИсточник: ioinc.us

Усиление мер безопасности в Бельгии и Франции после серии терактов 2015–2016 годов привело к сокращению объемов "черного" рынка оружия в Брюсселе, при этом цены на нелегальные автоматы Калашникова, ввозимые контрабандой в основном с территории бывшей Югославии, выросли в 2–3 раза — до €3 тыс., приводит данные La Libre.

Согласно исследованию Фламандского института мира, действующего при парламенте бельгийской Фландрии, правоохранительные органы "констатировали снижение объемов нелегальной торговли оружием в Брюсселе", в том числе благодаря ужесточению мер безопасности из-за террористической угрозы.

"Это сказалось на доступности и цене автоматических винтовок на черном рынке в Брюсселе: "Калашников" предположительно продается за €2–3 тыс. (против €1,2 тыс. несколько лет назад), тогда как пистолет Glock стоит примерно €3 тыс. (по сравнению с €1 тыс. несколько лет назад)", — говорится в сообщении.