Форум «Армия-2017» пройдет в подмосковной Кубинке
|
|
Национальный центр управления обороной Российской Федерации
Источник: Александр Вильф / РИА Новости
Международный военно-технический форум «Армия-2017», организованный Министерством обороны РФ, будет проходить с 22 по 27 августа 2017 года на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» (Московская область, Кубинка).
Разработки в сфере оборонно-промышленного комплекса представят более 1 тыс. крупнейших российских и иностранных концернов, компаний и конструкторских бюро. На форум приедут делегации из более чем 100 стран. В экспозициях будет задействовано свыше 600 единиц новейшей военной техники.
Одним из самых зрелищных событий форума станет военное шоу «Вежливые люди», которое в этом году впервые включает не только дневную демонстрационную программу, но и специальный «Ночной показ». На демонстрационной площадке столкнутся танки, боевые самолеты, будут запущены ракеты. Завершатся показательные выступления «Танковым балетом» с синхронным пилотированием звена вертолетов.
Андрей Сердечнов
|
08.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.08.2017 Портфель заказов оборонных компаний Сербии c начала года вырос на 20% — до $754 млн
10.08.2017 Сербия не считает совместные учения с НАТО отказом от политики нейтралитета
10.08.2017 Три недели Патрика Шенахана и реформы в Пентагоне
10.08.2017 В Минобороны РФ органами военного управления и предприятиями ОПК представлено на рассмотрение 57 инновационных проектов
10.08.2017 Военные специалисты РЭБ российской военной базы в Абхазии на учении применяют мобильный комплекс "Леер-2"
10.08.2017 Минобороны России проводит конкурс среди специалистов по робототехнике
10.08.2017 Военные из России и КНР показали лучшие результаты на последнем этапе АрМИ
10.08.2017 Выполнение Гособоронзаказа на Курганском машиностроительном заводе