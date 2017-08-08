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Форум «Армия-2017» пройдет в подмосковной Кубинке

10.08.2017 Известия.ru 151 0
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НЦУО РФ
Национальный центр управления обороной Российской Федерации
Источник: Александр Вильф / РИА Новости

Международный военно-технический форум «Армия-2017», организованный Министерством обороны РФ, будет проходить с 22 по 27 августа 2017 года на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» (Московская область, Кубинка).


Разработки в сфере оборонно-промышленного комплекса представят более 1 тыс. крупнейших российских и иностранных концернов, компаний и конструкторских бюро. На форум приедут делегации из более чем 100 стран. В экспозициях будет задействовано свыше 600 единиц новейшей военной техники.


Одним из самых зрелищных событий форума станет военное шоу «Вежливые люди», которое в этом году впервые включает не только дневную демонстрационную программу, но и специальный «Ночной показ». На демонстрационной площадке столкнутся танки, боевые самолеты, будут запущены ракеты. Завершатся показательные выступления «Танковым балетом» с синхронным пилотированием звена вертолетов.


Андрей Сердечнов
08.08.2017
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Минoбороны РФ

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