Форум «Армия-2017» пройдет в подмосковной Кубинке



Национальный центр управления обороной Российской Федерации

Источник: Александр Вильф / РИА Новости Национальный центр управления обороной Российской ФедерацииИсточник: Александр Вильф / РИА Новости

Международный военно-технический форум «Армия-2017», организованный Министерством обороны РФ, будет проходить с 22 по 27 августа 2017 года на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» (Московская область, Кубинка).

Разработки в сфере оборонно-промышленного комплекса представят более 1 тыс. крупнейших российских и иностранных концернов, компаний и конструкторских бюро. На форум приедут делегации из более чем 100 стран. В экспозициях будет задействовано свыше 600 единиц новейшей военной техники.

Одним из самых зрелищных событий форума станет военное шоу «Вежливые люди», которое в этом году впервые включает не только дневную демонстрационную программу, но и специальный «Ночной показ». На демонстрационной площадке столкнутся танки, боевые самолеты, будут запущены ракеты. Завершатся показательные выступления «Танковым балетом» с синхронным пилотированием звена вертолетов.

Андрей Сердечнов