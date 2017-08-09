Новое оборудование для прыжков с большой высоты испытали в ходе учений ВДВ под Псковом
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Десантирование военной техники
Источник: © Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
Современный комплект позволит десантникам совершать прыжки с высоты до восьми тысяч метров и обеспечит военным комфортное приземление
ПСКОВ, 9 августа. /ТАСС/. Новое оборудование для десантирования с больших высот испытано в ходе выброски военнослужащих отдельной бригады специального назначения ВДВ с вертолета Ми-8 в рамках проведения полковых тактических учений ВДВ под Псковом, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Впервые в ходе проведения полковых тактических учений было проведено парашютное десантирование группы специального назначения из транспортно-боевого вертолета Ми-8 с парашютной системой "Арбалет-1" с использованием кислородного оборудования и систем навигации с высоты четырех тысяч метров", - сказали в военном ведомстве.
Комплект кислородного оборудования и снаряжения парашютиста (ККО-П) разработан и представлен для проведения государственных испытаний Научно-производственным предприятием "Звезда".
Применение кислородного оборудования для высотного десантирования позволит десантникам осуществлять выброску с высоты до восьми тысяч метров. Комплект обеспечивает дыхание военнослужащего при парашютировании, защиту головы от ударов при покидании самолета, парашютировании и приземлении, радиосвязь.
В состав комплекта входит защитный шлем ЗШ-17П, кислородная маска КМ-36П, блок кислородного оборудования парашютиста БКО-П, блок кислородного оборудования БКО-Б, парашют - "Арбалет-1", контейнер УГКПС-50 (унифицированный грузовой контейнер с автономной парашютной системой).
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09.08.2017
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