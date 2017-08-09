Российские военные заняли второе место в конкурсе "Безопасная среда"



Российские военные

Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив Российские военныеИсточник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

КОРЛА (Китай), 9 авг - РИА Новости. Команда из Китая победила в самом экстремальном конкурсе Армейских международных игр "Безопасная среда", российские военные заняли второе место, сообщает пресс-центр конкурса.

Уточняется, что в этом конкурсе российские экипажи два года подряд занимали первое место.

"Сегодня на полигоне "Корла" Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР завершился международный конкурс "Безопасная среда". Команда КНР заняла первое место, Российская Федерация - второе, Республика Беларусь - третье", - говорится в сообщении.

По замыслу состязаний, специалисты РХБ-защиты проводили разведку района в зоне условной техногенной аварии. Расчёты из России, Китая, Ирана, Египта и Белоруссии выполнили задачи на труднопроходимых участках местности: отобрали пробы грунта, растительности и воды в зоне условной ЧС, обнаружили источники радиоактивного излучения, определили тип отравляющего вещества, преодолели огненно-штурмовую полосу.

Согласно сообщению, в рамках соревнований специалисты РХБ-защиты из пяти стран мира выполняли задачи в зоне условной ЧС на труднопроходимых участках местности. Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Отмечается, что они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

Все экипажи химической разведки выступили на китайских внедорожниках вместо привычных бронетранспортёров. В зоне условной ЧС расчёты соревновались на сверхпредельных скоростях. На отдельных участках лёгкие военные джипы разгонялись до 160 километров в час. Несмотря на количество препятствий, имитирующих зону техногенной аварии, замкнутая четырёхкилометровая китайская трасса превратилась гоночную. Соревнования стали похожи на ралли между пустыней Такла-Макан и горами Тянь-Шаня.

В этом году из специального биатлона был исключены этапы, связанные с боевой стрельбой из штатного оружия и вооружения РХМ-4 в средствах индивидуальной защиты, а также преодоление брода. В отличие от российских бронетранспортёров, китайские машины химической разведки FZC02B не имеют штатного вооружения и не способны плавать. В связи с тем, что все пять команд выступают на китайской технике, от этих этапов было решено отказаться.

На огневом рубеже из китайских автоматических винтовок "Тип 95" военнослужащие продемонстрировали свои навыки в скоростной стрельбе. Упражнение выполнялось в средствах индивидуальной защиты.

"По условиям состязаний, экипажи поразили движущиеся цели, расположенные на неравном расстоянии друг от друга. Каждый участник получил по 10 патронов для уничтожения трёх целей, на каждую из которых запрещалось тратить свыше пяти патронов. Скоростная стрельба предполагает уничтожение цели за десять секунд", - добавляется в сообщении.