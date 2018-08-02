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02.08.2018
ТАСС

Огневой этап конкурса "Безопасная среда" Армейских игр начался в Ярославской области

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Войска РХБЗ России
Войска РХБЗ России.
Источник: Алексей Китаев / ИА Оружие России

Против российской команды выступят военнослужащие из Египта, Китая, Ирана, Армении и Белоруссии

ТАСС, 1 августа. Огневой этап конкурса войск радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ) "Безопасная среда" Армейских международных игр стартовал на полигоне в Ярославской области. В конкурсе участвуют военнослужащие из шести стран, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Огневой этап сегодня стартовал в рамках международного конкурса военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты "Безопасная среда" в учебном центре Песочное Военной академии РХБЗ им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко", - сообщили в пресс-службе.

Военные химики будут соревноваться в меткой стрельбе из штатного оружия. Каждый участник конкурса должен в противогазе, меняя огневую позицию, поразить шесть мишеней, расположенных на дистанции до 60 м.

Все участники, кроме команды из Китая, используют российские автоматы АК-74М. Китайские военные выступят с автоматами Тип-95. В конкурсе представлены команды Египта, Ирана, Китая, Белоруссии, России. Впервые в конкурсе участвуют военнослужащие из Армении.

Первый этап конкурса "Безопасная среда" с индивидуальной гонкой завершился 30 июля, в нем одержал победу российский экипаж машины химразведки РХМ-4. Впереди третий этап - командная эстафета.

Конкурс "Безопасная среда" проходит в рамках IV Армейских международных игр, которые открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". В 28 конкурсах участвуют 189 команд из 32 стран.

01.08.2018
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принадлежат ТАСС
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