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В США разрешили сбивать частные беспилотники над военными базами

09.08.2017 Lenta.ru 194 0
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Пентагон
Пентагон
Источник: Военное обозрение

В США разрешено сбивать частные беспилотники, появившиеся в воздушном пространстве над военными объектами. Соответствующие изменения в правила, как сообщает Defense News, введены Пентагоном.

Представители военного ведомства отмечают, что новые инструкции содержат дифференцированный подход к отслеживанию и обстрелу беспилотников. Инструкции касаются 133 военных объектов на территории США.

В публикации отмечается, что введение инструкции в действие будет сопряжено со сложностями. В качестве примера приведена ситуация с шахтами межконтинентальных ракет Minuteman III в Северной Дакоте.

Они распределены на достаточно большой арендованной площади. В промежутках между шахтами фермеры возделывают поля или выпасают скот, активно используя для мониторинга коммерческие беспилотники. Сейчас их полеты разрешены, но неясно, пишет издание, как в этом случае будет применяться новая политика регулирования.

Разработка новых правил была ускорена в конце 2016-го — начале 2017 года, после неоднократных жалоб военных на бесконтрольные полеты неопознанных беспилотных аппаратов над объектами, где хранится ядерное оружие.

В частности, особую активность тогда развил флот, уже давно пытающийся запретить частным дронам появляться в воздушном пространстве базы Китсап (штат Вашингтон), где базируются стратегические лодки-ракетоносцы типа "Огайо".
08.08.2017
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США
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Minuteman
Ohio
БПЛА
Ядерный щит
ЯО

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