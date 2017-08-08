В США разрешили сбивать частные беспилотники над военными базами
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Пентагон
Источник: Военное обозрение
В США разрешено сбивать частные беспилотники, появившиеся в воздушном пространстве над военными объектами. Соответствующие изменения в правила, как сообщает Defense News, введены Пентагоном.
Представители военного ведомства отмечают, что новые инструкции содержат дифференцированный подход к отслеживанию и обстрелу беспилотников. Инструкции касаются 133 военных объектов на территории США.
В публикации отмечается, что введение инструкции в действие будет сопряжено со сложностями. В качестве примера приведена ситуация с шахтами межконтинентальных ракет Minuteman III в Северной Дакоте.
Они распределены на достаточно большой арендованной площади. В промежутках между шахтами фермеры возделывают поля или выпасают скот, активно используя для мониторинга коммерческие беспилотники. Сейчас их полеты разрешены, но неясно, пишет издание, как в этом случае будет применяться новая политика регулирования.
Разработка новых правил была ускорена в конце 2016-го — начале 2017 года, после неоднократных жалоб военных на бесконтрольные полеты неопознанных беспилотных аппаратов над объектами, где хранится ядерное оружие.
В частности, особую активность тогда развил флот, уже давно пытающийся запретить частным дронам появляться в воздушном пространстве базы Китсап (штат Вашингтон), где базируются стратегические лодки-ракетоносцы типа "Огайо".
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08.08.2017
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