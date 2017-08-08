На космодроме "Восточный" приступили к подготовке строительной площадки стартового комплекса "Ангара-А5"



Космодром "Восточный"

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС Космодром "Восточный"Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

ЦАМТО, 8 августа. На космодроме "Восточный" в Амурской области приступили к проведению экологических мероприятий по подготовке территории строительной площадки стартового комплекса "Ангара-А5".

На территории более 100 га предстоит осуществить обследование лесного массива на предмет обнаружения краснокнижных видов растений, каждое из которых будет отмечено промаркированной меткой с фиксацией координат их произрастания.

Проведение столь масштабных мероприятий будут осуществлять высококлассные специалисты-экологи из Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН совместно с участниками отрядов Всероссийской студенческой стройки.

После обследования местности, исчезающие виды растений амурской флоры будут пересажены на безопасные территории.

В проведении операции по спасению редких растений также примут участие студенты аграрных ВУЗов, прибывшие на Всероссийскую студенческую стройку, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.