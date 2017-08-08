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На космодроме "Восточный" приступили к подготовке строительной площадки стартового комплекса "Ангара-А5"

09.08.2017 ЦАМТО 243 0
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Космодром "Восточный"
Космодром "Восточный"
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

ЦАМТО, 8 августа. На космодроме "Восточный" в Амурской области приступили к проведению экологических мероприятий по подготовке территории строительной площадки стартового комплекса "Ангара-А5".

На территории более 100 га предстоит осуществить обследование лесного массива на предмет обнаружения краснокнижных видов растений, каждое из которых будет отмечено промаркированной меткой с фиксацией координат их произрастания.

Проведение столь масштабных мероприятий будут осуществлять высококлассные специалисты-экологи из Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН совместно с участниками отрядов Всероссийской студенческой стройки.

После обследования местности, исчезающие виды растений амурской флоры будут пересажены на безопасные территории.

В проведении операции по спасению редких растений также примут участие студенты аграрных ВУЗов, прибывшие на Всероссийскую студенческую стройку, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
08.08.2017
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Восточный Космодром

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