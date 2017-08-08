На космодроме "Восточный" приступили к подготовке строительной площадки стартового комплекса "Ангара-А5"
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Космодром "Восточный"
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС
ЦАМТО, 8 августа. На космодроме "Восточный" в Амурской области приступили к проведению экологических мероприятий по подготовке территории строительной площадки стартового комплекса "Ангара-А5".
На территории более 100 га предстоит осуществить обследование лесного массива на предмет обнаружения краснокнижных видов растений, каждое из которых будет отмечено промаркированной меткой с фиксацией координат их произрастания.
Проведение столь масштабных мероприятий будут осуществлять высококлассные специалисты-экологи из Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН совместно с участниками отрядов Всероссийской студенческой стройки.
После обследования местности, исчезающие виды растений амурской флоры будут пересажены на безопасные территории.
В проведении операции по спасению редких растений также примут участие студенты аграрных ВУЗов, прибывшие на Всероссийскую студенческую стройку, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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08.08.2017
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